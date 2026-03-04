La odisea y el crudo relato de un neuquino varado en Dubái por el conflicto en Medio Oriente

Lo que prometía ser un buen recuerdo de la “vuelta al mundo” se convirtió en una anécdota sobre cómo huir de los ataques.

El conflicto entre Estados Unidos y Medio Oriente repercutió en todo el mundo.

Más de 200 argentinos se encuentran inmersos en una incertidumbre provocada por el conflicto en Medio Oriente . Entre ellos está un neuquino, que venía haciendo un viaje en todo el mundo cuando quedó atrapado dentro de la escalada de tensión en Dubái.

Se trata de Rubén Fernández Seppi , un conocido ingeniero y escritor de Neuquén , quien junto a su pareja estaba en la ciudad al momento de comenzar los ataques con drones y misiles vinculados al conflicto en el Golfo . La situación generó alerta y obligó a muchos extranjeros a reorganizar sus planes de viaje.

En diálogo con LM Neuquén , el propio Fernández Seppi explicó que su presencia en la región forma parte de un largo recorrido que comenzó en septiembre . “Venimos dando la vuelta al mundo desde hace seis meses”, relató. Sobre su presencia en Medio Oriente, precisó que se encontraban allí hacía unos diez días cuando estalló la crisis.

Según contó, primero habían llegado a Omán y luego decidieron viajar a Dubái sin imaginar que coincidirían con el inicio de los ataques. “Estuvimos ahí el día que empezó el problema”, recordó.

“Argentinos parados en Dubái”

El conflicto militar entre Estados Unidos, Israel e Irán, que afectó a muchas ciudades del Medio Oriente, tomó por sorpresa a los turistas. Fernández Seppi contó que apenas horas antes de que comenzaran las alertas había estado recorriendo el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, uno de los principales atractivos de Dubái.

Fue en esta salida cuando la bandera argentina abrió una puerta clave. “Yo llevaba puesta la camiseta de Argentina y se me acercó otro grupo de argentinos con los que empezamos a conversar”, relató. A partir de ese encuentro, él y su pareja se sumaron a un grupo de WhatsApp de compatriotas que estaban en la ciudad.

El grupo llamado “Argentinos Parados en Dubái”, reúne a decenas de personas que quedaron en la zona durante el inicio del conflicto. Según explicó, el chat tiene entre 80 y 90 integrantes, aunque muchos representan a grupos familiares, por lo que se estima que podría haber entre 200 y 300 argentinos en la región en situación de incertidumbre.

Según su experiencia directa, durante los días que permaneció en la ciudad, el único episodio del que se tuvo registro fue la caída de restos de un misil cerca de uno de los hoteles más lujosos de la ciudad. Fernández Seppi explicó que, de acuerdo con la información que circuló oficialmente en Emiratos Árabes Unidos, la mayoría de los proyectiles habrían sido interceptados por los sistemas de defensa aérea, en un ataque que incluyó cientos de drones y más de un centenar de misiles.

El neuquino aseguró que, si bien no se registraron daños significativos en la ciudad, la tensión se vivió intensamente a través de las alertas oficiales. Los teléfonos celulares de toda la población emitieron alarmas simultáneas.

"Incluso nosotros, siendo extranjeros, recibimos el aviso donde nos pedían que nos resguardáramos y que nos quedáramos dentro de las viviendas", explicó.

Las autoridades también recomendaron mantenerse alejados de ventanas y zonas abiertas ante la posibilidad de explosiones. Ese clima generó preocupación entre los residentes y turistas. Al momento de definir el ambiente general con una frase que resume el momento que vive la región, fue contundente. “Hay una tensa calma”, aseguró.

La odisea para abandonar Dubái

Frente a la incertidumbre y la posibilidad de cancelaciones de vuelos en la región del Golfo, Fernández Seppi y su pareja decidieron cambiar rápidamente sus planes. La salida elegida, en realidad la que consiguieron, fue por tierra.

"Hoy a la mañana tomamos un colectivo y por vía terrestre vinimos a Omán", explicó.

El viaje entre Dubái y Mascate, la capital omaní, es de aproximadamente 450 kilómetros, lo que permitió abandonar rápidamente la zona de mayor tensión. El objetivo fue evitar quedar atrapados en un aeropuerto del Golfo si se suspendían los vuelos.

Una vez instalados en Omán, la pareja pudo reorganizar su regreso. Desde Mascate consiguieron un vuelo hacia Egipto y desde allí otro hacia Europa. “Desde Egipto sacamos un vuelo a Lisboa, a Portugal”, detalló el ingeniero neuquino. El plan es completar desde allí el regreso al país. “El 22 estamos llegando a Argentina”, anticipó.

Mientras algunos viajeros lograron reorganizar sus itinerarios, otros viven momentos de mayor angustia. En el grupo de WhatsApp de argentinos en Dubái se reflejan distintas realidades. Según contó Fernández Seppi, muchas familias viajan con niños y temen quedar atrapadas en medio del conflicto.

En su reflexión final sobre la situación global actual, Fernández Seppi aseguró que “el mundo está muy revolucionado”.