El gobierno confía en que el conflicto en Medio Oriente no afecte a la Argentina ¿Será cierto?

Luis Caputo afirmó que es "el mejor escudo" con un shock externo mantener la política de superávit fiscal y restricción monetaria. El punto débil: todavía falta juntar reservas.

El gobierno de Javier Milei confía en que el ordenamiento fiscal y monetario que está llevando a cabo evitará que el empeoramiento de las condiciones financieras globales a raíz de la guerra en Irán , impacte en la economía local.

Así lo indicó el ministro de Economía, Luis Caputo , en una charla que ofreció en la sede de Córdoba de la Fundación Mediterránea. Dijo que el orden macroeconómico "es el mejor escudo" contra el shock externo provocado por la guerra.

La mayor amenaza para la economía argentina es que haya un in cremento de la inflación a nivel global que ponga un freno al crecimiento de la economía global. Si bien por un lado el país podría beneficiarse por la suba del precio de las materias primas, por otro lado una recesión global podría jugar en contra porque habría menos demanda.

Los expertos coinciden en que el riesgo país de Argentina, que nuevamente se estaba aproximando en torno de los 600 puntos, podría ser algo afectado, lo que complicaría la estrategia de retorno a los mercados globales.

“Países con bajas reservas de divisas, como la Argentina, Sri Lanka, Pakistán y Turquía, enfrentan mayores riesgos de salidas repentinas de capital y depreciación de sus monedas”, dice el reporte de Citi, una de las empresas financieras más grandes del mundo.

Ricardo Aronskind, economista y magíster en Relaciones Internacionales afirmó: “No sabemos cuánto va a durar esto, pero si se extiende y se transforma en un conflicto regional va a haber impacto no solo en lo energético, sino en lo inflacionario de la economía argentina e internacional”

“Este conflicto puede aumentar el riesgo sistémico, sobre todo en países periféricos como Argentina, y provocar que los inversores se vayan a activos más estables como el oro o los bonos del Tesoro estadounidense”, anticipa Aronskind.

Vaca Muerta se beneficia

Guido Agostinelli, economista con vasta experiencia internacional, señaló que "en Vaca Muerta, donde por el costo de extracción con fracking necesitás un barril de petróleo por encima de los 50 dólares para hacerlo rentable, esto podría impactar positivamente”.

Pero ello a su vez, se compensaría por la suba de los fletes marítimos. De acuerdo con reportes sectoriales, el costo de un buque de 3 millones de barriles subió a 453.000 dólares diarios.

Todo se debe a que el régimen iraní ahora mantiene bloqueado el Estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del crudo mundial. Toda esa zona en tensión obliga a los barcos a desviar por el cabo de Buena Esperanza, lo que incrementa los costos y los tiempos de traslado. Las dudas ahora se centran en si Estados Unidos e Israel podrán despejar esa vía marítima.

Por ahora no sube la nafta

Por su lado, el CEO de YPF, Horacio Marín, no descartó un aumento adicional en el precio de los combustibles en caso de extenderse el conflicto en Medio Oriente, pero aseguró que será en forma gradual.

“Tratamos de evitar de pasar al consumidor precios muy rápido de un día para el otro. Si los precios del petróleo se mantienen durante meses altos va a terminar impactando en el surtidor, pero será lentamente”, señaló el ejecutivo.