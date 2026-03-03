Se convirtió en influencer robándole millas a Aerolíneas Argentinas: quién es el estafador detenido

Tras una denuncia de la empresa, se conoció el "hackeo" que realizó un hombre que fue detenido en las últimas horas.

Este martes, un joven argentino fue detenido tras ser acusado de una estafa millonaria contra Aerolíneas Argentinas . Según indicó la Justicia, habría realizado una manipulación informática para "hackear" la web de la empresa y viajó gratis por el mundo.

La causa se inició tras la denuncia presentada por la empresa, que alertó sobre una supuesta alteración en el sistema informático del programa "Aerolíneas Plus" entre diciembre de 2023 y enero de 2025. Según la hipótesis fiscal, la maniobra consistió en modificar parámetros técnicos para comprar millas a valores muy inferiores a los reales .

La documentación que se incorporó al expediente, indica que al joven señalado se le atribuye la adquisición fraudulenta de 16.595.000 millas , lo que habría generado un perjuicio estimado en aproximadamente 493.800 dólares . El monto que habría abonado, en contraste, sería de 205.680 pesos.

De esta forma, habría viajado de forma gratuita a destinos como Estados Unidos, Madrid, Roma y Cancún, lo que para los investigadores evidencia un uso intensivo y planificado del beneficio obtenido de manera irregular. Según se logró identificar, su nombre es Juan Ignacio Veltri.

Influencer de viajes y youtuber: quién es Juan Ignacio Veltri

El joven detenido en las últimas horas cuenta con un canal de Youtube con alrededor de 160 videos y muestra "entrenamientos, viajes, desafíos y momentos reales de mi día a día", según indica en su biografía.

Casualmente, los videos de viajes que comenzó a realizar en su cuenta con 869 suscriptores comenzaron en 2023. En este año, según la denuncia que realizó la aerolínea de bandera, comenzaron las estafas de Veltri. "Vacaciones en Río de Janeiro ep.1", es el primer blog del joven influencer que entró en una "Watch List" (listado de pasajeros no habilitados para volar).

A lo largo de sus videos, el joven continúa mostrando algunos de sus viajes intercalando también con blogs de deportes, comidas y más. También comparte algunos de estos momentos en su cuenta de TikTok @juaniveltrix.

Entre los destinos que muestra en su canal se encuentran Disneyland, Hollywood Studios, compras en supermercados, como también sitios de la cordillera: Bariloche, El Bolsón y Esquel.

En esta misma causa en la que Veltri terminó detenido, el juez Casanello puso a otras 50 personas bajo análisis por su eventual participación en la maniobra, ya sea como coautores, partícipes o beneficiarios de las millas presuntamente obtenidas de forma fraudulenta.

La Justicia busca determinar el alcance total del perjuicio económico, la posible existencia de una estructura organizada y la responsabilidad penal de cada uno de los involucrados.

Los magistrados y peritos técnicos continúan analizando la trazabilidad de las operaciones para determinar el alcance total del daño económico y deslindar las responsabilidades penales de cada uno de los involucrados en esta estructura organizada que desafió la seguridad digital de la principal aerolínea del país.