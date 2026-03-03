"Parecía un terremoto": cómo es y dónde está el complejo de ProCreAr que se derrumbó

Esta mañana el derrumbe del estacionamiento de un complejo de viviendas dejó 300 vecinos afectados que fueron evacuados.

El derrumbe fue del techo del estacionamiento y provocó la evacuación de 300 vecinos.

Este martes por la madrugada se registró un importante derrumbe en el barrio porteño de Parque Patricios , luego de que el techo de un estacionamiento se desplomara sobre un complejo de viviendas. Alrededor de 300 vecinos tuvieron que ser evacuados .

El incidente ocurrió alrededor de las 4.30 de la madrugada, cuando cedió un patio interno que da al subsuelo del predio , donde funciona un estacionamiento con capacidad para 65 vehículos. La situación generó alarma inmediata entre los residentes.

La zona del incidente se encuentra a unas tres cuadras del Estadio Tomás Adolfo Ducó , del Club Atlético Huracán. Ubicado en el límite con Barracas , cuenta con más de 2.000 departamentos y 1.049 cocheras.

Esta mañana Federico, un vecino del complejo, indicó en diálogo con TN que estas viviendas son parte del plan PRO.CRE.AR y advirtió: "Lo que colapsó es todo el terreno por vicio de obra de la empresa constructora y del programa que no chequeó lo que tenía que chequear. Colapsó todo el patio interno sobre los estacionamientos. Por ahora es eso, no los edificios".

derrumbe parque patricios (1)

Cómo es el complejo de viviendas que sufrió el impactante derrumbe

Según se supo, estas viviendas son parte del desarrollo urbanístico del plan PRO.CRE.AR, iniciado durante la presidencia de Mauricio Macri y cuyas últimas 141 viviendas fueron entregadas en diciembre de 2021 por Alberto Fernández.

La información oficial y el detalle brindado por el estudio ARQA, que se encargó del proyecto, la obra consiste en una superficie total de 115.584 m2, posicionados en lo que era la vieja Estación Buenos Aires, que data de 1911.

macri procrear

La inscripción para adquirir las unidades comenzó en febrero de 2019. Entre los requisitos que se solicitaban para acceder al inmueble, eran el acreditar ingresos familiares mensuales netos de entre cuatro y ocho salarios mínimos, tener entre 18 y 50 años y residir o trabajar en la Ciudad de Buenos Aires o dentro de un radio de 100 kilómetros.

A su vez, se contemplaba un cupo especial para docentes, policías de la ciudad y miembros de las fuerzas federales. Con créditos a 30 años, estaban destinadas a familias de clase media y tenían un valor promedio del metro cuadrado de entre USD 1.300 y USD 1.400.

Las viviendas son departamentos de 1,2 y 3 habitaciones. En tanto, el barrio emplazado frente al estadio del club Huracán, cuenta con 18 hectáreas de extensión, donde hay 2.476 viviendas, 74 locales comerciales, 1.046 cocheras y un jardín de infantes.

viviendas procrear

"No sabemos cuándo vamos a volver a casa"

En declaraciones a Argentina 12 el jefe del operativo de Bomberos, Carlos Giusti, explicó esta mañana que el derrumbe se produjo "en el parquizado del estacionamiento del edificio".

Según afirmó Giusti, en el lugar "había obras de mantenimiento por filtraciones" aunque aclaró que "eso tendrá que ser evaluarlo por personal idóneo".

Por otra parte, una vecina del lugar estuvo en comunicación con Infobae y contó que se despertaron en el momento del derrumbe por un ruido similar a un "estruendo" o una "explosión". Describió el jardín colapsado como si hubiera sido sacudido por un "terremoto".

"Todos nuestros autos quedaron bajo tierra. A esta altura, es lo de menos. Lo más complejo es que no sabemos cuándo vamos a volver a casa, porque en este momento están inspeccionando", expresó.

A raíz del caso quedó en manos de la fiscal María del Rosario Selvatici, titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°31 de la Ciudad de Buenos Aires, inició este martes por la mañana una investigación por el derrumbe.