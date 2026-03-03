Cómo se reveló la denuncia de abuso de la adolescente que se atrincheró en una escuela de Mendoza

En las últimas horas un celador de la escuela mendocina de La Paz fue detenido. El caso se había dado en septiembre pasado.

Cómo se reveló la denuncia de abuso de la adolescente que se atrincheró en una escuela

En septiembre del año, una adolescente de 14 años de Mendoza fue protagonista de un momento de mucha preocupación y tensión. Se atrincheró en la escuela, llevó un arma de fuego y efectuó al menos dos disparos . Luego de seis meses de aquel momento, hubo avances en la causa.

El viernes pasado u n celador fue detenido en la ciudad mendocina de La Paz, tras ser acusado de abuso sexual contra la adolescente que se atrincheró con un arma durante 5 horas, atemorizando a las autoridades de la institución y sus compañeros.

En aquel momento, una secretaria del colegio reveló que la joven efectuó disparos en dos ocasiones . "Hizo tres disparos, le mostró el arma a un compañero, y buscaba a una profesora que no estaba ", contó uno de los alumnos. A una preceptora uno de los disparos le pasó cerca del pie.

La denuncia que terminó con la detención no ocurrió rápidamente, sino que surgió tras un largo proceso de entrevistas de la adolescente con un Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI).

adolescente atrincherado escuela mendoza

La denuncia que terminó con la detención de un celador

Los primeros días luego del episodio, tomó fuerza la hipótesis de que la menor hubiera sufrido bullying por parte de sus compañeros. También se habló de la posibilidad de que hubiera atravesado una situación de grooming, e incluso conflictos con una profesora que la habría desaprobado en un examen.

Es así que comenzó una serie de entrevistas con profesionales de un ETI, en las que la adolescente había mencionado un posible abuso, pero su relato no resultaba del todo claro.

Con el paso de los meses, y tras nuevas intervenciones del área de salud mental, la menor volvió a señalar directamente al celador como responsable de un abuso sexual.

Inicialmente, la investigación estuvo a cargo de la fiscal penal de menores Griselda Digier, bajo la supervisión del jefe de la Fiscalía de Rivadavia, Mariano Carabajal. Posteriormente, la causa pasó a manos de la fiscal Nieto, quien espera resolver en si formaliza la imputación contra el detenido.

Fuentes judiciales citadas por el canal Televida informaron que el día en que la joven ingresó armada al colegio, habría buscado específicamente al trabajador que presuntamente la abusó, aunque en ese momento no se encontraba en el lugar porque estaba de franco.

¿Cómo empezó este alarmante episodio en una escuela de Mendoza?

El 10 de septiembre del año pasado la adolescente de 14 años acudió con un arma de fuego a la escuela Marcelino Blanco, en la localidad de La Paz, provincia de Mendoza. Llevó una pistola 9 milímetros que le había robado a su padre, un excomisario de la Policía de San Luis.

Los compañeros de la menor brindaron declaraciones por los momentos de tensión ocurridos. Al parecer, la menor habría ido al baño de la escuela y salió con el arma de 9 mm cargada. Después le apuntó a un par de compañeros, pero brevemente.

La secretaria del establecimiento, según consignó Diario Uno, fue en búsqueda de su padre, pero aseguró que la reacción de la alumna no fue buena. "Se quiso autolesionar en ese momento y se tuvieron que llevar a su padre", dijo.