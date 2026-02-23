El peor final: un adolescente viajó a conocer el mar y murió ahogado

Un joven de 16 años había viajado con su familia a la costa bonaerense y murió al meterse al mar en una zona sin guardavidas.

Unas vacaciones en familia terminaron de la peor manera para una familia oriunda de Caseros, provincia de Buenos Aires. Un adolescente de 16 años viajó al balneario bonaerense Reta junto a sus abuelos y tíos para conocer el mar , pero la ilusión se convirtió en tragedia al morir ahogado .

La víctima fue identificada como Jonás Emanuel Verdún Lizarraga . Había llegado el domingo 15 de febrero junto a sus familiares a Reta, un balneario con extensas playas y sectores sin cobertura permanente de guardavidas .

El pasado jueves, cerca de las 18.00 horas, salió caminando desde la casa donde se hospedaban. "Me voy a despedir del mar y vuelvo" , le dijo a su familia antes de irse y nunca regresó.

Según reveló un medio local, Jonás caminó por la calle 36 hasta la playa. Dejó su ropa prolijamente doblada entre tamariscos, sobre un médano. No tenía a quién encargárselas ya que se encontraba sólo.

balnerario Reta adolescente

La última vez que se vio con vida al adolescente que murió ahogado

El mar aquel día no esta en su mejor condición. La noche anterior una tormenta había agitado el agua y las olas alcanzaban hasta un metro y medio. En ese sector no había servicio de guardavidas y el puesto más cercano estaba a unos 800 metros.

Aquel jueves alrededor de las 21 horas, su tío abuelo se presentó en el destacamento policial para denunciar que el chico no había regresado. Se activó el protocolo para personas desaparecidas y comenzó un amplio operativo con guardavidas, buzos tácticos, bomberos y personal de Prefectura.

Testigos relataron que Jonás ayudó a un kayakista a salir del agua y conversó con un pescador, interesado en aprender cómo se desarrollaba la actividad. Luego, un pescador en la zona lo vio en dificultades y que parecía pedir ayuda.

adolescente balneario Reta

Jonas estaba siendo arrastrado por una canaleta, corrientes traicioneras que se forman entre bancos de arena y que, cuando el mar está movido, se convierten en trampas invisibles. Cuando el pescador llegó con los guardavidas, ya no había rastros de él.

El hallazgo del cuerpo en la costa atlántica

Luego de varios días de búsqueda, lograron localizarlo este sábado por la mañana cuando dos turistas divisaron al cuerpo del joven flotando en el agua.

Las primeras pericias indicaron que el adolescente habría sido arrastrado por una corriente y terminó a varios cientos de metros mar adentro. La autopsia posterior confirmó que la causa de muerte fue asfixia por inmersión.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 16 del Departamento Judicial Bahía Blanca, que intervino desde el inicio de la investigación y la causa fue caratulada como "averiguación de causales de muerte".

balneario reta

La madre del adolescente, de 37 años, viajó desde Moreno hacia la costa apenas tomó conocimiento de la situación. También se trasladó su padrastro, domiciliado en Florencio Varela.

Desde los municipios de Tres Arroyos y Moreno se coordinó el acompañamiento a la familia y el traslado del cuerpo para que puedan despedirlo en su ciudad.