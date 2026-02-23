Mataron a puñaladas a un hombre en una estación de servicio: qué se sabe del salvaje ataque

Hay tres personas heridas y cuatro detenidos, entre ellos un sargento de la policía.

Estación de Servicio de Lanús, donde se desató la pela campal que terminó con un hombre muerto.

Una violenta pelea callejera terminó en tragedia cuando un hombre de 38 años fue asesinado a puñaladas fr ente a una estación de servicio, mientras que tres personas resultaron gravemente heridas. Por el hecho hay cuatro detenidos, entre ellos un sargento de la policía que estaba de civil al momento del ataque.

El hecho ocurrió el domingo por la noche en la esquina de Obón y Lucero , cuando personal del Comando de Patrullas Lanús fue alertado por el 911 sobre un grupo de personas que estaban enfrentándose con cuchillos.

Al llegar a la zona de Avenida Remedios de Escalada y Obón, en la estación de servicio, los efectivos encontraron a varios hombres , que estaban a los gritos, alguno de ellos con cortes profundos y llenos de sangre .

En medio de la confusión, los policías lograron detener a un joven de 26 años, que tenía golpes y estaba agrediendo a otro hombre, de 30, quien tenía un cuchillo tipo navaja en la mano. La víctima tenía heridas graves al costado del pecho y el brazo izquierdo.

La escena fue aún más dramática cuando los agentes encontraron a un hombre de 38 años muerto. Todos los heridos fueron trasladados de urgencia al Hospital Evita de Lanús.

La policía preservó el lugar del hecho a la espera de los peritos y secuestró un cuchillo, una moto y un auto.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Interzonal de Agudos Evita, en Lanús.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 6 de Avellaneda-Lanús dispuso la detención del hombre que tenía el cuchillo en la mano, por homicidio, mientras que el resto de los involucrados quedaron presos de forma preventiva e imputados por tentativa de homicidio.

Además, la Agencia de Control Policial (AGAI), a cargo de la fiscal Laura Moya, ordenó la desafectación del sargento por infracción al artículo 208 inciso h de la Ley 9550, mientras avanza la investigación.

Un hombre atacó a su familia y terminó muerto en la vereda por un infarto

El episodio se produjo en una vivienda ubicada sobre la calle Ramón Lista al 1400, donde, según trascendió, se desató una fuerte pelea entre familiares a raíz de un conflicto por la propiedad de una casa. La situación escaló rápidamente y derivó en una escena de extrema tensión, que fue captada por una cámara de seguridad instalada en la cuadra.

En las imágenes se observa a un hombre que se acerca a una joven con un palo en la mano. Tras un intercambio verbal, la golpea. Instantes después, un joven se asoma para intervenir en la situación y también recibe un golpe con el mismo objeto.

La violencia no se detuvo allí. Otro familiar llegó al lugar e intentó mediar, pero el agresor volvió a intentar atacarlo. En ese momento, varios presentes lo abordaron para quitarle el palo y reducirlo. El hombre terminó arrodillado en el suelo, visiblemente alterado.

Segundos después de ser contenido, el hombre se descompensó y cayó al suelo, quedando tendido boca arriba sobre la vereda. Mientras algunos familiares observaban la escena, uno de ellos lanzó una frase que quedó registrada en el video: “Ahora se hace el que le pasó algo”.

Una joven que había llegado al lugar en los últimos instantes se acercó al hombre, mientras de fondo ya se escuchaban las sirenas de los patrulleros que se dirigían a la escena tras un llamado de emergencia.