Violento arranque del año nuevo: un joven murió tras una fuerte pelea donde recibió una puñalada

El sangriento hecho ocurrió en la ciudad de San Martín de los Andes durante las primeras horas de este 1 de enero del 2026.

El Año Nuevo comenzó de la peor manera en una de las ciudades cordilleranas de Neuquén, donde una violenta pelea entre jóvenes terminó con uno de los protagonistas tendido en el suelo y ensangrentado.

El violento hecho ocurrió durante la madrugada de este miércoles 1° de enero, alrededor de las 3:30 , cuando un joven de 25 años perdió la vida en San Martín de los Andes . Según informó el portal local Realidad Sanmartinense, el hombre fue apuñalado en el marco de un enfrentamiento ocurrido en el barrio Chacra 32.

Si bien hasta esta hora de la mañana no se conocieron las circunstancias en las que se desató esta pelea, que terminó con un joven asesinado, sí se supo que el altercado generó una gran conmoción entre los vecinos del barrio cuando conocieron lo sucedido.

Comisaría 23 de San Martín. Federico Soto

Las causas del hecho se encuentran bajo investigación de la Policía, personal que llegó rápidamente alertado por la situación de parte de vecinos de la zona.

En el operativo también participó personal de salud del Hospital Doctor Ramón Carrillo para asistir a la víctima, quien tenía graves heridas en el abdomen, aparentemente producto de un elemento cortopunzante.

El joven de 25 años fue trasladado de urgencia hacia el hospital de la ciudad con la intención de atenderlo de urgencia, pero durante el trayecto, pese a los intentos del personal médico por reanimarlo, se constató que presentaba severas lesiones internas, lo que derivó en su fallecimiento antes de llegar.

Por otra parte, los agentes policiales quienes se habían hecho presentes en el lugar del altercado tomaron testimonios a las personas presentes y dieron inicio a las actuaciones correspondientes con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho y determinar la responsabilidad del o los autores del ataque.

Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre personas detenidas en relación con el homicidio y la investigación continúa en curso.