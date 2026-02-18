Robots humanoides hicieron kung fu en la gala del Año Nuevo Lunar y el video es furor en las redes

La presentación mostró una marcada evolución con respecto a las máquinas del año pasado y tuvo una audiencia global récord en el horario central de la TV.

La impresionante exhibición de artes marciales de los robots en el marco de los festejos por el Año Nuevo lunar en China.

Un grupo de robots humanoides ejecutó una impresionante exhibición de artes marciales durante una tradicional gala por el Año Nuevo Lunar en China . La presentación, transmitida en horario central, se convirtió rápidamente en furor en las redes sociales .

El video captó la atención de los usuarios de distintas plataformas, así como también de millones de espectadores por televisión. Fue, en gran parte, gracias a la precisión con la que los robots realizaron rutinas de kung fu con armas tradicionales como palos, espadas y nunchakus.

Las imágenes, en específico, mostraron desplazamientos sincronizados, giros en el aire y maniobras que requieren de un gran equilibrio y estabilidad.

La exhibición fue emitida como parte de la Gala del Festival de Primavera de la cadena estatal CCTV, uno de los eventos televisivos de mayor audiencia del planeta.

Embed - Martial arts robots dazzle at 2026 Spring Festival Gala #CoolChina #springfestival2026

En el escenario, los robots compartieron escena con artistas humanos y niños, en una puesta que, según los organizadores, apuntó a resaltar la interacción entre la tecnología de avanzada y la tradición cultural.

Robots de avanzada para una presentación espectacular

Los robots que participaron del espectáculo fueron desarrollados por la empresa china Unitree Robotics y corresponden al modelo H2, que exhibió capacidades avanzadas de control motriz, coordinación grupal y estabilidad.

La compañía fue fundada en agosto de 2016 y comenzó como un proyecto universitario para crear robots cuadrúpedos ágiles y asequibles. En los años siguientes, su crecimiento fue tal que se convirtió en uno de los referentes en la materia en todo el mundo.

Según medios internacionales, entre sus modelos más destacados se encuentran los H1 y H2, robots humanoides que apuntan a la movilidad avanzada con marcha, carrera y percepción 3D.

Robots 4 Los robots compartieron escena con artistas humanos y niños con armas tradicionales como palos, espadas y nunchakus.

En el escenario, de todos modos, también estuvieron representadas otras startups como Galbot, Noetix y MagicLab. Las mismas fuentes indicaron que también se presentó Doubao, un chatbot de inteligencia artificial (IA) propiedad del desarrollador de la plataforma TikTok.

La demostración, destacaron especialistas, marcó una evolución clara respecto de la edición de 2025 de la gala. En aquella oportunidad, los robots modelo H1 se limitaron a coreografías más simples, con movimientos básicos y de menor exigencia física.

Voceros oficiales destacaron ahora que la exhibición buscó transmitir un mensaje de “precisión, potencia y equilibrio perfecto”, en línea con los objetivos de desarrollo tecnológico del país.

“La tradición se une al futuro. Los robots de kung fu toman el escenario”, valoró Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, en la red social X.

Un atractivo distinto, en una celebración masiva y tradicional

La exhibición formó parte de la Gala del Festival de Primavera, un programa que reúne números musicales, humorísticos y de danza tradicional, y que marca el inicio del período festivo más importante del calendario chino.

El Festival, que representa las prácticas sociales de celebración del Año Nuevo tradicional, fue inscripto en 2024 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Robots 1 Los robots fueron desarrollados por la empresa china Unitree Robotics y corresponden al modelo H2.

Según datos difundidos previamente por China Media Group, grupo matriz de CCTV, la retransmisión alcanzó hasta la medianoche 677 millones de usuarios en todas sus plataformas y fue distribuida por cerca de 4.000 medios en el extranjero.

Según la empresa, esas cifras sitúan a esta gala entre los espectáculos televisivos con mayor repercusión mundial, en la misma línea de impacto mediático que grandes eventos globales como la Super Bowl en EE.UU.