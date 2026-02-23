Causa AFA: Chiqui Tapia podrá salir del país, pero deberá pagar una caución millonaria

El juez Amarante autorizó al presidente de la AFA a viajar al exterior por reuniones laborales en Brasil y en colombia. Cuáles fueron las condiciones.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ), Claudio "Chiqui" Tapia , fue autorizado por la Justicia a salir del país por tres días para asistir a un encuentro de Conmebol en Barra da Tijuca, Brasil , ya un evento de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla , con regreso previsto para el 28 de febrero.

La decisión fue tomada por el juez Diego Amarante, en el marco de la prohibición de salida del país d ispuesta en la causa por presunta retención indebida de deportes a la seguridad social.

La solicitud debía ser respondida con rapidez, ya que el viaje está previsto entre el 24 y el 27 de febrero . Amarante habilitó el viaje, pero fijó una caución real de 5 millones de pesos como garantía para suspender temporalmente la prohibición de salida del país.

Tapia deberá presentarse a indagatoria el 5 de marzo, y al día siguiente lo hará el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Esta medida también alcanza a Gustavo Lorenzo (exsecretario general), Cristian Ariel Malaspina (presidente de Argentinos Juniors) y Víctor Blanco (expresidente de Racing).

.

afa comunicado

Cuál es la acusación de ARCA contra Chiqui Tapia

El ARCA acusa a la AFA de haber actuado como agente de retención y percepción de tributos nacionales y recursos de la seguridad social, sin depositar los montos correspondientes dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores al vencimiento.

Los períodos abarcados van desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025, con retenciones en IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social.

En este sentido, el organismo explicó que estas maniobras configuran "el delito de omisión, ya que el deber jurídico de actuar surge directamente de la calidad de agente de retención, y la conducta típica se materializa en la falta de depósito del dinero retenido en tiempo oportuno".

Tapia y Toviggino

Entre los totales acumulados investigados figuran: $663.340.652,50 en retenciones de IVA, $1.998.652.056,40 en retenciones de Ganancias, $8.016.291.166,48 bajo el régimen del artículo 79 de Ganancias y $8.675.262.968,47 en contribuciones a la seguridad social. Julio de 2025 fue el mes con la cifra más alta, con $2.854.022.660,98, seguido por septiembre, con $1.730.951.796,37. Según la hipótesis fiscal, estos montos habrían sido efectivamente retenidos o percibidos, pero no ingresados dentro del plazo legal de 30 días corridos tras su vencimiento.

"La AFA conocía su obligación, había practicado las retenciones y se encontraba en condiciones de cumplir con el deposito, optando sin embargo por omitirlo, lo que satisface el elemento subjetivo requerido por el tipo penal", indicó ARCA.

El juez, envuelto en la causa de la AFA

El juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Mahiques, quedó envuelto en el escándalo de la AFA luego de que el diario La Nación revelara que habría festejado su cumpleaños en la mansión de Pilar atribuida a Pablo Toviggino.

Mahiques, quien tiene el voto decisivo para determinar si el expediente sigue en el ámbito Penal Económico o pasa al fuero federal de Campana, habría realizado un evento privado en la propiedad a fines del año pasado. En el mismo, habrían asistido jueces, fiscales y funcionarios.

El magistrado negó que el festejo se hubiera realizado en el predio, aunque minimizó las críticas y señaló que, de ser cierto, no tendría motivos para apartarse de la causa.