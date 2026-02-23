Es oficial: por la denuncia de ARCA, AFA suspenderá una fecha del fútbol argentino

Los dirigentes, encabezados por Claudio Tapia, tuvieron una reunión este lunes y comunicaron la medida.

En una jornada que promete extender sus coletazos durante toda la semana, la cúpula de la Primera División del fútbol argentino se congregó este lunes en el predio Lionel Messi de Ezeiza. Los máximos referentes de los clubes, encabezados por Claudio Tapia, sentaron postura frente a la tormenta judicial y fiscal que sacude a la AFA .

El cónclave, que tuvo como telón de fondo la inminente sanción de una nueva ley laboral y el análisis del rendimiento deportivo del último mes, derivó rápidamente en un tema de urgencia: los embates de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra la gestión de Claudio "Chiqui" Tapia y su tesorero, Pablo Toviggino .

Tapia y Toviggino

La suspensión

Los dirigentes decidieron suspender toda la fecha del fútbol argentino en el fin de semana del domingo 8 de marzo. La medida alcanzaría a todas las categorías que dependen de AFA, empezando por primera división.

La intención de los dirigentes es manifestar su resistencia a lo que consideran una persecución.

El torneo Apertura tendrá este martes el comienzo de la fecha 7, el último fin de semana de febrero se jugará la octava y la novena sería la de la otra semana.

Embed "ESTÁ MUY CLARO QUE HAY UNA PERSECUCIÓN AL FÚTBOL ARGENTINO"



Fabián Berlanga, presidente de Vélez, habló luego de la reunión del comité ejecutivo en AFA.



@FCzyz en #SeHablaAsiDSPORTS con @TotiPasman pic.twitter.com/QLiOf0lVIp — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) February 23, 2026

El contexto de la movida no es menor. El respaldo explícito llega en pleno desarrollo de una causa judicial que investiga un desfalco millonario. Según la denuncia del organismo recaudador, se habrían retenido y no depositado aportes impositivos y de la seguridad social por la escandalosa cifra de $19.353.546.843,85, en un período que abarca desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025.

En la vereda de enfrente, la Asociación del Fútbol Argentino sale al cruce: su defensa sostiene que la totalidad de la deuda se encuentra cancelada, argumentando que tanto el capital como los intereses por eventuales demoras fueron abonados en los plazos correspondientes, negando de plano la existencia de una "retención indebida".

Mientras la polémica contable sigue su curso, el expediente ya dejó una primera huella judicial. En una resolución que ha generado sorpresa en los pasillos de Viamonte, el magistrado a cargo dispuso una medida cautelar que impide la salida del país a los principales acusados. La lista incluye, además de Tapia y Toviggino, al secretario general Cristian Malaspina, al director general Gustavo Lorenzo y al exsecretario general Víctor Blanco.

Sin embargo, la propia Justicia evidenció una grieta en el blindaje. Contradiciendo la dureza inicial del fallo, este mismo lunes el juez concedió una excepción a Tapia, autorizándolo a tomar un vuelo internacional. El líder de la AFA tiene previsto viajar para participar del Consejo de Conmebol el próximo 26 de febrero, para luego presenciar en Río de Janeiro el vibrante duelo de vuelta entre Flamengo y Lanús.

El comunicado de los dirigentes

Frente a las noticias publicadas sobre la decisión judicial de llamar a prestar indagatoria a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino, esta Asociación quiere aclarar:

La Asociación del Fútbol Argentino no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA, y que fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad.

El pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento, siendo esta cuestión la base del planteo que ya fuera realizado ante el tribunal interviniente, y que a la presente fecha se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones.

ARCA pretende considerar que estas obligaciones, que aún no se encuentran vencidas, y que ni siquiera puede cobrar, se transformen en el sustento de la posible comisión de un delito penal tributario, en abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes.

En virtud de la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, realizada en el día de la fecha, los dirigentes, por decisión unánime de todos los presentes, solicitaron suspender la fecha 9 de LPF que comprende del jueves 5 al domingo 8 de marzo y del resto de las categorías de nuestro fútbol; en repudio a la denuncia realizada por ARCA contra la Asociación del Futbol Argentino.