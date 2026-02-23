¿El fin de una era? Aseguran que el Cholo Simeone dejará el Atlético Madrid para ir a otro gigante de Europa

La continuidad del Cholo Simeone al frente del Atlético de Madrid no es una seguridad, pese a que su vínculo contractual con el club se extiende hasta 2027. Según difundió El Chiringuito, el entrenador argentino habría firmado un preacuerdo con el Inter de Milán para dirigir al club italiano a partir de la próxima temporada .

El posible cambio de ciclo en el Atlético de Madrid se agudizó tras la llegada de Mateu Alemany como nuevo director deportivo, situación que coincide con la reciente venta del club al fondo de inversión estadounidense Apollo. En este contexto, El Chiringuito subrayó que Simeone mantiene “un precontrato, un acuerdo, con Inter de Milán para la próxima temporada”. Esta versión se presenta en un momento de alta expectativa deportiva para el equipo español, que aspira a cerrar la temporada con un título, como lo expresó el propio técnico en anteriores oportunidades.

La información de El Chiringuito enfatizó que el entrenador argentino desea conseguir un título antes de despedirse, y la Copa del Rey asoma como la principal oportunidad. El Atlético de Madrid se impuso al FC Barcelona por 4 a 0 en la ida de las semifinales, y en una eventual final podría enfrentar a Athletic Club o Real Sociedad, equipos que aún disputan el pase en la otra llave. “A Simeone le gustaría despedirse del equipo con algún título”, puntualizó el medio español.

El interés del Inter de Milán por Simeone surge tras la salida de Simone Inzaghi, quien asumió la dirección técnica del Al-Hilal de Arabia Saudita. Tras su marcha, Cristian Chivu tomó el mando del equipo italiano, procedente del Parma y con experiencia en las divisiones juveniles del Inter. El club lombardo lidera actualmente la Serie A con 64 puntos y una ventaja de diez unidades sobre el AC Milan, su principal perseguidor.

El Inter de Lautaro, el posible destino del Cholo Simeone

La gestión de Cristian Chivu ha devuelto al Inter al primer plano del fútbol italiano, mientras el equipo busca avanzar a octavos de final de la UEFA Champions League frente al Bodo/Glimt de Noruega, luego de caer 3 a 1 en el partido de ida en Oslo. Cabe resaltar que el contrato de Chivu se extiende hasta 2027, al igual que el del Cholo Simeone en el Atlético Madrid, lo que añade complejidad al escenario planteado.

Diego Simeone ya cuenta con una historia previa en el club italiano. Entre 1997 y 1999, vistió la camiseta del Inter, donde disputó 85 partidos, anotó 14 goles y brindó 15 asistencias. Además, logró conquistar la Copa de la UEFA en la temporada 1997/98, antes de fichar por la Lazio. Su experiencia como jugador en el Giuseppe Meazza ha sido un elemento recurrente en los rumores que lo vinculan con un eventual retorno, esta vez como técnico.

Las especulaciones en torno a su salida de Atlético de Madrid también se vieron alimentadas por declaraciones del propio entrenador argentino en noviembre de 2025, cuando reconoció su admiración por el club nerazzurro. “No estoy seguro porque no depende de mí, pero en el camino de entrenador que tendré, sí que me imagino una época dentro del Inter... Ha llegado a dos finales en poco tiempo y es un equipo fortísimo. Será uno de los candidatos a ganar la liga en Italia y en Champions a ser fuerte como ya está demostrando”, expresó Simeone, en aquella conferencia de prensa previa al duelo entre ambos clubes.