Con cambios en los grupos, así quedaron las zonas del Federal A para este año

Se confirma la modificación de los rivales para Cipo y Deportivo Rincón respecto de la temporada pasada.
Lo que había trascendido la semana pasada, y fue informado por este medio, quedó ratificado este lunes. El Federal A tendrá cambios en la conformación de sus cuatro zonas para la fase regular que durará hasta mitad de año. Eso implica que Cipo y Deportivo Rincón compartirán grupo, pero enfrentarán a rivales diferentes respecto del 2025.
El Albinegro y el León integrarán la zona 3 junto a los cuyanos, pampeanos y cordobeses. Eso significa que recorrerán menos kilómetros respecto del año pasado, lo cual implica un gasto menor en traslados y logística. Al mismo tiempo, habrá rivales más duros, con mayor poder económico.
Huracán Las Heras, San Martín y FADEP de Mendoza serán los rivales de esa provincia. Costa Brava de General Pico es el de La Pampa, Juventud Unida Universitario de San Luis y después están los cordobeses de Atenas de Río Cuarto y Argentino de Monte Maíz.
Mientras tanto, el descendido Alvarado de Mar del Plata se sumó en el grupo que integran Sol de Mayo de Viedma, los bahienses, chubutenses y sus cercanos Kimberley, Círculo Deportivo y Santamarina.
La lectura que hacen en Cipo es positiva. En diálogo con LMNeuquén, Marcelo Bastías, referente de Cipo, había declarado la semana pasada: "Si nos mandan para allá, nos ahorramos 2.000 kilómetros. A 3.500 pesos el kilómetro, nos ahorramos 7 millones solamente en viaje. Todo lo que es hotel y comida sale 40% menos que en cualquier otra parte del país, así que desde lo económico nos serviría".
La información fue confirmada por el Consejo Federal a los 37 clubes participantes este lunes. El próximo viernes 27 de febrero se sorteará el fixture y se dará a conocer el formato del torneo, con la particularidad que las zonas 1 y 2 tienen diez participantes cada una y las otras dos suman nueve cada una.
El resto de los grupos
Zona 1: El Linqueño, Gimnasia de Chivilcoy, Independiente Chivilcoy, Douglas Haig de Pergamino, Atlético Escobar FC, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Gimnasia de Concepción del Uruguay, Sportivo Las Parejas, 9 de Julio de Rafaela y Sportivo Belgrano de San Francisco.
Zona 2: Juventud Antoniana, Tucumán Central, San Martín de Formosa, Sol de América de Formosa, Sarmiento de Resistencia, Sarmiento de La Banda, Defensores de Puerto Vilelas, Mitre de Posadas y Boca Unidos de Corrientes.
Zona 4: Germinal de Rawson, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Sol de Mayo de Viedma, Olimpo, Villa Mitre, Santamarina de Tandil, Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi, Kimberley de Mar del Plata y Alvarado de Mar del Plata.
