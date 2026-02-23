Con cambios en los grupos, así quedaron las zonas del Federal A para este año

Se confirma la modificación de los rivales para Cipo y Deportivo Rincón respecto de la temporada pasada.

Lo que había trascendido la semana pasada, y fue informado por este medio, quedó ratificado este lunes. El Federal A tendrá cambios en la conformación de sus cuatro zonas para la fase regular que durará hasta mitad de año. Eso implica que Cipo y Deportivo Rincón compartirán grupo, pero enfrentarán a rivales diferentes respecto del 2025.

El Albinegro y el León integrarán la zona 3 junto a los cuyanos, pampeanos y cordobeses. Eso significa que recorrerán menos kilómetros respecto del año pasado, lo cual implica un gasto menor en traslados y logística. Al mismo tiempo, habrá rivales más duros, con mayor poder económico.

Huracán Las Heras, San Martín y FADEP de Mendoza serán los rivales de esa provincia. Costa Brava de General Pico es el de La Pampa, Juventud Unida Universitario de San Luis y después están los cordobeses de Atenas de Río Cuarto y Argentino de Monte Maíz.

ON - Futbol Cipolletti vs Rincon (21).jpg Omar Novoa

Mientras tanto, el descendido Alvarado de Mar del Plata se sumó en el grupo que integran Sol de Mayo de Viedma, los bahienses, chubutenses y sus cercanos Kimberley, Círculo Deportivo y Santamarina.

La lectura que hacen en Cipo es positiva. En diálogo con LMNeuquén, Marcelo Bastías, referente de Cipo, había declarado la semana pasada: "Si nos mandan para allá, nos ahorramos 2.000 kilómetros. A 3.500 pesos el kilómetro, nos ahorramos 7 millones solamente en viaje. Todo lo que es hotel y comida sale 40% menos que en cualquier otra parte del país, así que desde lo económico nos serviría".

La información fue confirmada por el Consejo Federal a los 37 clubes participantes este lunes. El próximo viernes 27 de febrero se sorteará el fixture y se dará a conocer el formato del torneo, con la particularidad que las zonas 1 y 2 tienen diez participantes cada una y las otras dos suman nueve cada una.

SFP Futbol Entrenamiento cipolletti pretemporada (83) Marcelo Bastías, principal referente del fútbol profesional de Cipo. Sebastián Fariña Petersen

El resto de los grupos

Zona 1: El Linqueño, Gimnasia de Chivilcoy, Independiente Chivilcoy, Douglas Haig de Pergamino, Atlético Escobar FC, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Gimnasia de Concepción del Uruguay, Sportivo Las Parejas, 9 de Julio de Rafaela y Sportivo Belgrano de San Francisco.

Zona 2: Juventud Antoniana, Tucumán Central, San Martín de Formosa, Sol de América de Formosa, Sarmiento de Resistencia, Sarmiento de La Banda, Defensores de Puerto Vilelas, Mitre de Posadas y Boca Unidos de Corrientes.

Zona 4: Germinal de Rawson, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Sol de Mayo de Viedma, Olimpo, Villa Mitre, Santamarina de Tandil, Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi, Kimberley de Mar del Plata y Alvarado de Mar del Plata.