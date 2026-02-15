Cuáles son los cuatro clubes que ascendieron al Federal A

Este domingo se disputaron todas las instancias decisivas del Regional Amateur, con el polémico partido que perdió La Amistad ante FADEP.

El Torneo Regional Federal Amateur definió a sus cuatro ascendidos al Federal A en una jornada cargada de emociones y resultados históricos para el fútbol del interior. FADEP de Mendoza, Atlético Escobar, Defensores de Puerto Vilelas y Tucumán Central son los nuevos integrantes de la tercera categoría, tras superar finales sumamente exigentes. Sin embargo, el foco de la jornada estuvo puesto en la polémica derrota de La Amistad de Cipolletti, que cayó 3 a 2 ante el conjunto mendocino en San Luis.

El equipo rionegrino sufrió un arbitraje cuestionable de Diego Novelli , quien sancionó dos penales determinantes que inclinaron la balanza a favor de la Fundación Amigos por el Deporte. La primera controversia ocurrió a los 11 minutos del segundo tiempo por un forcejeo de Lucas Mellado sobre Gonzalo Klusener, que terminó en penal y expulsión para el volante. Pese a quedarse con diez hombres, los dirigidos por Alfredo Tizza mostraron una entereza admirable y lograron empatar el encuentro 2 a 2 mediante el empuje de Santiago Gómez .

FADEP ES DEL FEDERAL A El Polémico Fundación Amigos por el Deporte de Russell, Mendoza, derrotó 3 a 2 a La Amistad de Cipolletti en un encuentro con muchas polémicas arbitrales. FADEP es del Torneo Federal A. #TorneoRegional #RegionalAmateur pic.twitter.com/xMp1atDvFo

Cuando la definición parecía estirarse a los penales, una nueva e imperceptible infracción sobre Matías Persia en el descuento le permitió a Klusener sellar el triunfo de FADEP. La indignación fue total en la delegación patagónica, que sintió que el trabajo de todo un año fue arrebatado por decisiones arbitrales que opacaron el esfuerzo de sus futbolistas. De esta manera, La Amistad no pudo sumarse a los otros representantes regionales, como Deportivo Rincón y el club Cipolletti , que ya militan en la divisional superior.

ASCENDIÓ ATLÉTICO ESCOBAR El polémico Atlético Escobar derrotó 1 a 0 a Ferro Carril Oeste de General Pico, La Pampa en un encuentro cargado de polémicas y ascendió al Torneo Federal A. Atlético Escobar es del Federal A. #TRFA2526 #TorneoRegional #RegionalAmateur pic.twitter.com/7Q18O96kIW

En las otras sedes, Atlético Escobar hizo historia al derrotar 1 a 0 a Ferro de General Pico en Pergamino con un solitario gol de Osías Barreto en el primer tiempo. Por su parte, Defensores de Puerto Vilelas alcanzó la gloria en Santiago del Estero tras una dramática tanda de penales frente a Juventud Unida de Gualeguaychú, ganando por 7 a 6. Finalmente, Tucumán Central completó el cuadro de ascendidos al superar a General Paz Juniors de Córdoba, también desde los doce pasos, tras un empate agónico en Catamarca.

Rincón y Cipolletti esperan rivales en el Federal A

Los cuatro clubes ganadores ya planifican su participación en el Federal A, categoría que exige una estructura profesional y que comenzará su actividad oficial en el mes de marzo. Para La Amistad queda el sabor amargo de la injusticia, habiendo demostrado nivel futbolístico de sobra para competir de igual a igual frente a los grandes candidatos. La región sur seguirá representada por el Capataz y Rincón, mientras el equipo cipoleño deberá masticar la bronca y rearmarse.