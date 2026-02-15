Preocupación en River: una de sus máximas figuras se pierde otro partido clave

El Millonario seguirá teniendo bajo los tres palos a Santiago Beltrán, ya que el cuerpo médico no le dio el OK para volver a Franco Armani.

El regreso de Franco Armani a la actividad oficial continúa rodeado de incertidumbre, ya que el arquero todavía no pudo sumar minutos en lo que va del 2026. Aunque el futbolista se entrena a la par de sus compañeros desde hace dos semanas, el cuerpo médico de River decidió postergar nuevamente su vuelta por falta de ritmo. Se confirmó oficialmente que el capitán no estará disponible para el encuentro del martes ante Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina en la provincia de San Luis.

La inactividad del guardameta comenzó el pasado 4 de enero, cuando sufrió un desgarro de grado II en su aductor derecho durante los trabajos de preparación física. Posteriormente, una inoportuna inflamación en el tendón de Aquiles frenó su recuperación definitiva, justo cuando el equipo se disponía a comenzar la competencia en el Torneo Apertura. Esta situación obligó a Marcelo Gallardo a confiar la custodia del arco al juvenil Santiago Beltrán , ante la imposibilidad de contar con otras variantes de mayor experiencia.

El panorama del arco millonario se complicó aún más debido a que Ezequiel Centurión todavía se recupera de una fractura de muñeca sufrida en su etapa anterior, además de la salida de Jeremías Ledesma a Rosario Central. A pesar de las especulaciones sobre una posible citación para el duelo contra Tigre, el Muñeco prefirió no arriesgar la integridad física de su máximo referente. El DT sostiene la postura de que ningún jugador saltará al campo de juego sin haber completado previamente una preparación plena y segura bajo su estricta mirada.

Cómo le fue a Beltrán desde que debutó en River

Por su parte, el juvenil Beltrán tuvo un comienzo de año prometedor manteniendo su valla invicta durante los primeros cinco compromisos disputados entre amistosos y torneo oficial. Sin embargo, en las últimas jornadas la defensa del equipo mostró fisuras y el joven arquero recibió cinco goles, aunque no tuvo responsabilidad directa en la mayoría de las acciones. En el actual contexto de cuestionamientos tras dos derrotas consecutivas, el técnico planea sostener una base de titulares para el debut frente al conjunto que milita en la Primera Nacional.

Quintana, jugador de Ciudad Bolívar, palpitó el partido ante River por los 32avos de final de la Copa Argentina.



— SportsCenter (@SC_ESPN) February 14, 2026

El rival del próximo martes llega motivado tras haber debutado en la segunda categoría con un empate frente a Godoy Cruz, demostrando ser un equipo sumamente ordenado. El encuentro se disputará a partir de las 22 en el Estadio La Pedrera, donde La Banda buscará reencontrarse con la victoria para calmar las aguas en el plano institucional. Mientras tanto, en el club de Núñez apuntan todos los cañones al partido frente a Vélez como la fecha definitiva para que Armani recupere finalmente su lugar.