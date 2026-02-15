Feriado de Carnaval en Neuquén: cómo funcionarán los servicios municipales durante el fin de semana largo

La Municipalidad informó qué áreas estarán cerradas y qué servicios esenciales seguirán operativos, entre ellos el transporte y la atención al público.

La Municipalidad de Neuquén difundió el cronograma de funcionamiento de los servicios durante el fin de semana largo por Carnaval , con modificaciones en algunas prestaciones municipales y en los servicios esenciales.

En ese marco, la administración pública municipal permanecerá cerrada durante los feriados nacionales del lunes 16 y martes 17 de febrero. Sin embargo, se mantendrán guardias y cronogramas especiales en áreas clave, como recolección de residuos, transporte, turismo y atención ciudadana.

Desde el Ejecutivo municipal confirmaron que la recolección de residuos domiciliarios se realizará con normalidad durante ambas jornadas , respetando los recorridos y horarios habituales en la ciudad.

En contraste, los Centros de Transferencia no abrirán sus puertas ni el lunes ni el martes, por lo que los vecinos deberán planificar la disposición de residuos voluminosos u otros descartes especiales. Estos espacios sí estarán habilitados durante el sábado y el domingo previos al feriado.

Cliba aceptó, mediante un acuerdo con el Municipio, continuar con la recolección hasta que se vuelva a licitar el servicio.

Transporte público y estacionamiento medido

El transporte público de pasajeros funcionará con frecuencia de feriado durante el lunes y martes, por lo que se recomienda a los usuarios consultar los horarios especiales y prever posibles demoras en los servicios.

Por su parte, el sistema de estacionamiento medido (SAEM) no será cobrado durante ambas jornadas, lo que implica que no habrá fiscalización ni necesidad de activar el servicio en la vía pública.

Nuevas garitas de Cole en Neuquén (2)

Turismo, balnearios y cementerios

Las oficinas de Turismo permanecerán abiertas de 8 a 20, con atención al público para consultas y propuestas gratuitas destinadas tanto a visitantes como a vecinos de la ciudad. Desde el municipio destacaron la importancia de esta atención especial por el incremento del movimiento turístico durante el fin de semana largo.

En los balnearios municipales, el servicio de guardavidas estará disponible en toda la costa del río Limay entre las 10 y las 21, con el objetivo de reforzar la seguridad de quienes elijan estos espacios para actividades recreativas.

En tanto, los cementerios municipales abrirán al público en el horario de 9 a 19, con atención normal para visitas y trámites esenciales.

Cementerio neuquen.png

Atención ciudadana y guardias especiales

La Línea 147 de Atención Ciudadana funcionará de 8 a 15 durante los feriados, mientras que la Línea 103 de Protección Civil mantendrá atención las 24 horas para emergencias vinculadas a situaciones de riesgo, eventos climáticos u otras contingencias.

Además, la Subsecretaría de las Mujeres dispondrá de guardias especiales para atender situaciones de violencia de género.

El lunes 16 de febrero, la atención se brindará de 10 a 13 en:

Área Legal: 299 5940203

Área Psico-social: 299 5940216

El martes 17 de febrero, el horario será el mismo, con los siguientes contactos:

Área Legal: 299 5940258

Área Psico-social: 299 5940254

Desde la Municipalidad recordaron la importancia de respetar las normas de convivencia y seguridad durante los feriados, especialmente en espacios públicos, balnearios y zonas de alta concurrencia. También recomendaron a los vecinos y visitantes informarse sobre los horarios especiales y planificar trámites y gestiones administrativas fuera de los días no laborables.