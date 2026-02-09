Pascua con regalo en 2026: será un fin de semana más largo de lo habitual, ¿por qué?

A la hora de planificar escapadas turísticas durante el año, Semana Santa suele ser una de las fechas más elegidas para cortar la rutina y viajar a distintos puntos del país para celebrar la Pascua . Y en 2026 esto podría intensificarse, ya que se tratará de un fin de semana XXL , es decir, de cuatro días libres.

La Semana Santa, uno de los momentos más importantes dentro de la religión católica al recordar la muerte y resurrección de Jesús, está compuesta de cuatro días : Jueves Santo, Viernes Santo, sábado y Domingo de Pascua. Para el calendario de este año, el Gobierno nacional la ubicó en la primera semana de abril , lo que resultó clave para generar un fin de semana extra largo porque se junta con el 2 de abril .

La Semana Santa tiene un único feriado: el Viernes Santo , lo que habitualmente genera un fin de semana de tres días libres. Esto también se debe a que el Jueves Santo es considerado un día no laborable , por lo que el empleador tiene la potestad de decidir si se trabaja o no. De esta manera, no es una jornada de descanso para todos.

ruta auto argentna Semana Santa es uno de los momentos del año con mayor movimiento turístico, lo que se incrementaría en 2026.

Sin embargo, en 2026, esta situación es completamente distinta debido a que el Jueves Santo cae 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, por lo que automáticamente se convierte en un feriado más.

De esta manera, la Semana Santa de este año será un fin de semana largo de cuatro días compuesto de la siguiente manera:

2 de abril (Jueves Santo y feriado por el día de conmemoración por Malvinas),

(Jueves Santo y feriado por el día de conmemoración por Malvinas), 3 de abril (feriado de Viernes Santo),

(feriado de Viernes Santo), sábado 4 de abril

y domingo 5 de abril (Pascuas).

Cuándo es el primer fin de semana extra largo de 2026

Antes de Semana Santa, habrá otro fin de semana XXL: será el de Carnaval. Esta festividad popular siempre precede a la Cuaresma, justo antes del Miércoles de Ceniza, el día que da inicio a los 40 días que anteceden al Domingo de Pascua. En el calendario occidental, la fecha de la Pascua se calcula primero y luego se fija la del Carnaval, que siempre ocurre al menos 47 días antes del Domingo de Pascua.

En Argentina, el feriado de Carnaval de 2026 tendrá lugar el lunes 16 y el martes 17 de febrero. Al unirse con los dos días de descanso habituales, se generará un fin de semana de cuatro días libres, entre el sábado 14 y el martes 17 de febrero.

feriado El 2026 tendrá dos fines de semana XXL: uno por Carnaval y otro en Semana Santa.

Todos los feriados de 2026, según el calendario oficial

El calendario de feriados se divide entre los inamovibles -aquellos que no pueden moverse de la fecha que corresponden- y los trasladables -lo que sí se mueven para generar fines de semana largos-. De acuerdo a la información difundida por el Gobierno nacional, estos son todos los feriados y fines de semana largos del año:

Feriados Inamovibles

16 y 17 de febrero: Carnaval

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

3 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Feriados Trasladables

Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (posible traslado)

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (traslado confirmado)

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (traslado confirmado)

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (traslado confirmado)

Fines de semana largos