¿Adorni erosiona la imagen del propio Milei entre los votantes de LLA?

El presunto caso de enriquecimiento ilícito que tiene como protagonista al Jefe de Gabinete impacta negativamente hasta en los votantes libertarios.

El caso presunto enriquecimiento ilícito, que tiene como protagonista al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , repercute negativamente en el gobierno de Javier Mile i, para un sector de los votantes libertarios.

La última encuesta del Observatorio de Psicología Social Aplicada ( OPSA) de la UBA indica que 4 de cada 10 votantes de La Libertad Avanza (LLA) ven que empeora la gestión tras las denuncias sobre el funcionamiento y mano derecha del Presidente.

Según un relevamiento realizado en el AMBA, sobre 4.711 votantes libertarios consultados, el 46,4% dijo que el caso Adorni empeoró la imagen que tenían del Gobierno . En tanto que, para el 31% “ empeoró mucho ”, y para el 16,4% “ la empeoró un poco ”.

Qué debería hacer Adorni, para los votantes libertarios

Los que respondieron al cuestionario sobre qué debería hacer Manuel Adorni en este contexto de la investigación por enriquecimiento ilícito es que el 31,8% entiende que debe renunciar, mientras que para el 10,4% tendría que “pedir licencia temporalmente”. Incluso para el 24,8% de sus votantes debería “dar explicaciones públicas más detalladas”. Sólo el 32,4% del espacio apoya directamente a Adorni y dice que debe “seguir en el cargo y resistir”.

También les consultaron cómo afecta al partido, que llegó al poder contra la casta y la corrupción, este resonante caso. Sobre ese total, el 62,2% cree que respercute ”algo o mucho". Mientras que el 43,5% directamente sostuvo que Adorni es “culpable” o “más culpable que inocente” de lo que se lo investiga en la justicia.

MILEI CON ADORNI 2

Un rechazo como el de la foto de Fernández en Olivos

El director de OPSA, Gustavo González, a cargo del estudio, sostuvo que el 97,3% de los consultados estaba al tanto del caso Adorni.

Indicó que “dentro del electorado oficialista, aparecen señales de desgaste político. Un sector importante de los votantes de Milei reconoce que el caso perjudica al gobierno, afecta la narrativa anticasta y puede influir sobre apoyos futuros. Este dato resulta especialmente relevante porque sugiere que el impacto del caso no se limita exclusivamente al electorado opositor, sino que comienza a generar tensiones y contradicciones también dentro de la propia base de apoyo oficialista”.

El estudio comparó con la foto de Olivos en plena pandemia del ex presidente Alberto Fernández. “Ambos episodios comparten características relevantes: afectan dimensiones simbólicas y morales centrales del oficialismo, generan percepciones de contradicción entre discurso y conducta, y poseen una elevada capacidad de viralización mediática y emocional”, señala el estudio encabezado por González.

Fiesta Olivos

Qué pasará en las próximas elecciones

También se les consultó a los que en el 2023 votaron a Milei si puede influir esta situación en las elecciones al espacio libertarui y el 66,4% de los consultados contestó que afirmativamente. Mientras que el 22,7% dijo que "algo" e incluso el 30,6% piensa que "mucho".

Según Infobae, en las últimas semanas, otros sondeos también mencionaron la caída de la imagen del Gobierno en términos de popularidad. La consultora Atlas Intel apuntó que el 63% de los argentinos desaprueba la gestión presidencial, frente al 35,5% que la apoya. La consultora Zubán Córdoba también validó que existe una proporción alta de votantes de Milei que siente que “lo defraudó”. Desde el punto de vista del consumo, un relevamiento de Zentrix registró que el 70% de los votantes de LLA contestaron que su salario perdió contra la inflación.

FUENTE: Infobae