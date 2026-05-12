Hot Sale 2026: la cifra que muestra cómo cambió el consumo en Argentina

La edición más reciente de las jornadas de ofertas online mostró cómo se realizan la mayor parte de las compras.

El Hot Sale 2026 dejó un mensaje contundente desde su primera jornada: las ventas digitales en Argentina continúan en ascenso, pero el motor ya no es únicamente el impulso. Casi el 80% de las operaciones se realizó a través del celular , marcando un cambio irreversible en los hábitos de compra.

El consumidor argentino es ahora más selectivo , prioriza las compras planificadas y organiza su participación en el evento a través de cuotas, selección previa de productos y una búsqueda racional de conveniencia, según datos de la plataforma Facturante.

El uso intensivo del celular para comprar no fue casualidad. Según las fuentes que relevan el dato, se reportó un pico de tráfico entre las 13 y las 14 horas , momento en el que los consumidores aprovecharon el horario de almuerzo para cerrar adquisiciones que, en muchos casos, ya estaban seleccionadas o almacenadas previamente en sus carritos.

Según publica Infobae, el crecimiento del 20% en la elección de retiro en punto de entrega respecto al año anterior refuerza la preferencia por minimizar costos logísticos y mantener control sobre la operación.

hot sale (1) Cientos de estafas alrededor del evento e-commerce más esperado.

Los resultados del primer día, en el corte de las 11 a las 15 horas, exhibieron un aumento del 35,14% en la facturación respecto al mismo tramo de 2025, con 109.791 comprobantes emitidos. Sin embargo, las operaciones bajaron un 2,61% de manera interanual y el ticket promedio alcanzó los $96.878,44. Este comportamiento sugiere una tendencia consolidada: si bien hay menos transacciones, el monto gastado por cada compra es superior, revelando la transición hacia un consumo más enfocado y de mayor poder adquisitivo.

Las categorías más activas y el avance indiscutido del celular

Durante la tarde, el dinamismo se concentró en Indumentaria y Calzado, que se mantuvo como la categoría de mayor movimiento, seguida por Salud y Belleza. Hogar, Muebles y Jardín también sostuvo un desempeño positivo. En cuanto a la distribución geográfica, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe lideraron el ranking de operaciones, consolidando su peso en la actividad comercial del Hot Sale.

Lorena Comino, CEO de Facturante, describió en diálogo con Infobae un comprador menos improvisado y mucho más pragmático. La utilización de tarjetas de crédito prevalece, pero ha crecido la preferencia por transferencias bancarias cuando se ofrecen descuentos adicionales. Las promociones de hasta 6 cuotas sin interés continúan siendo el principal incentivo para la conversión, especialmente en tecnología y electrodomésticos.

hot saleok.jpg El Hot Sale 2026 reunirá a más de 800 marcas y volverá a ofrecer descuentos, cuotas y promociones especiales.

Este perfil revela sensibilidad ante costos logísticos y un interés notorio por artículos de cuidado personal y productos de stock general para el hogar, lo que sugiere una conducta orientada a la previsión y reposición frente a fluctuaciones de precios.

El trasfondo de este comportamiento reside en un sector de e-commerce argentino visiblemente más maduro. En 2025, la industria alcanzó una facturación de $34.033.238 millones, generó 253 millones de órdenes y comercializó 645 millones de unidades, con un ticket promedio de $134.519.

El 67% de las compras se realizó con tarjeta de crédito y 8 de cada 10 usuarios consideraron esencial la financiación en cuotas. Particularmente, en el Hot Sale anterior participaron 1.010 marcas, la facturación totalizó $566.765.864.373 y se vendieron más de 11,1 millones de unidades.