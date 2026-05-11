Hot Sale: cómo encontrar los mejores precios y compararlos para tener las mejores ofertas

El evento más esperado ya comenzó, cuenta con promociones y descuentos de más de 800 marcas adheridas. Las herramientas que te pueden ayudar.
Este lunes comenzó una nueva edición de Hot Sale, el mega evento que ya cuenta con 800 marcas adheridas y millones de operaciones previstas. Se trata de una oportunidad que se extiende hasta el próximo miércoles 13 de mayo para encontrar los mejores descuentos y promociones.
Desde tecnología, viajes, ropa y más, son diversas las opciones que podrás encontrar con beneficios exclusivos. Para encontrar las mejores ofertas, hay diversas páginas web a las que se puede recurrir para comparar precios entre tiendas y encontrar las mejores opciones disponibles.
Otra opción es poder revisar el historial previo y así comprobar si efectivamente hay un descuento significante y verdadero sobre el producto de interés. Además, es una forma de no solo depender de la página web del evento.
Esta edición cuenta con grandes promociones y descuentos en categorías vinculadas a la tecnología y entretenimiento, de cara a la Copa del Mundo 2026. Televisores, celulares, productos gamer y artículos para el hogar aparecen entre los rubros con mejores expectativas.
Las páginas recomendadas para encontrar el mejor precio en el Hot Sale
Uno de los buscadores más eficientes y que determina los mejores descuentos en Precialo, una página impulsada con inteligencia artificial que analiza y monitorea cada precio para ayudar a los usuarios a encontrar ofertas reales.
El motor de búsqueda compara precios y elige la mejor opción de compra al agrupar los precios de un mismo producto para que se puedan tomar decisiones de compra más informadas y facilitar la comparación entre diferentes tiendas.
Incluso se pueden activar las notificaciones para que Precialo avise por correo electrónico cuando el producto de interés baja de precio. También ofrece un historial de precios abierto al público, que permite ver las fluctuaciones de valor para cada producto.
Otra opción es Ratonenando, una aplicación creada por Matías Bontempo, que permite buscar y ver los precios históricos de los productos de las principales tiendas argentinas.
Una de las funciones que ofrece es la posibilidad de sumar los objetos que se quieren adquirir en un "carrito", el cual calcula cuánto podría gastar en la compra en el supermercado. Este es de uso totalmente gratuito, aunque se puede pagar una donación o "cafecito".
Dentro del sitio de Hot Sale se puede encontrar a Cybot, un asistente virtual con inteligencia artificial desarrollado específicamente para Hot Sale. Este ayuda a los usuarios a buscar, comparar y elegir productos durante las promociones.
A esta IA se le puede preguntar por diversas marcas, categorías, rangos de precio o tipos de productos y este sugerirá ofertas propias del evento. También muestra cuadros comparativos de diversas opciones para que se pueda decidir más rápido.
Las categorías y ofertas especiales en el Hot Sale 2026
Las promociones estarán distribuidas en categorías como Electro y Tecno, Viajes, Indumentaria y Calzado, Salud y Belleza, Deportes y Fitness, Muebles y Deco, Bebés y Niños, Supermercado, Gastronomía, Motos y Autos y Servicios.
Para encontrar los mejores precios, el evento tendrá "Megaofertas bomba", "Noches bomba" y "Megaboom". El primero estará disponible los 3 días del evento de 12hs a 13hs mientras que la segunda opción también estará los tres días, de 20 a 22 horas. Por último, "Mega boom" sólo estará disponible el 13 de mayo de 22 a 23:59 horas, donde se anunciarán promociones con un mínimo de 50% de descuento.
El objetivo del Hot Sale continúa siendo fortalecer el ecosistema digital argentino, impulsar las ventas online y ampliar el acceso de consumidores a productos y servicios mediante plataformas digitales.
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