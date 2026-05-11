Ordenaron retirar de la venta productos de limpieza importados: la alerta de la ANMAT

El organismo advirtió que los artículos se vendían en comercios físicos y plataformas digitales. De qué productos se trata.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) ordenó la prohibición inmediata de distintos productos importados que se encontraban a la venta en Argentina sin autorización sanitaria ni información clara sobre sus fabricantes o importadores. La medida alcanza tanto a comercios físicos como a plataformas digitales.

La decisión quedó formalizada este lunes mediante la disposición 2638/2026 publicada en el Boletín Oficial. Según detalló el organismo, los artículos detectados carecen de registros obligatorios y presentan irregularidades en el etiquetado, una situación que impide verificar sus condiciones de seguridad, composición y eficacia.

Entre los productos incluidos aparecen aerosoles y limpiadores importados utilizados para el mantenimiento de máquinas de afeitar profesionales, además de artículos destinados a la limpieza de cocinas vitrocerámicas.

Productos importados sin habilitación sanitaria

La investigación comenzó luego de consultas vinculadas a la legitimidad de ciertos productos domisanitarios comercializados en sitios de venta online. A partir de esas denuncias, el Servicio de Domisanitarios y otras áreas técnicas de la ANMAT realizaron tareas de monitoreo y fiscalización.

anmat ok La disposición de la ANMAT alcanza a artículos para afeitadoras y limpieza vendidos en comercios y plataformas digitales.

Durante los controles, los inspectores detectaron artículos importados que no contaban con inscripción ante la autoridad sanitaria argentina. Además, muchos envases incluían etiquetas únicamente en inglés y no presentaban datos esenciales sobre el establecimiento elaborador, el fraccionador o el importador responsable.

Según explicó el organismo, esa falta de información representa una infracción grave debido a que imposibilita conocer el origen real de los productos y verificar si cumplen con las condiciones exigidas por la normativa vigente.

Los productos observados también promocionaban propiedades de limpieza y desinfección, funciones que dentro del esquema regulatorio argentino pueden corresponder a artículos clasificados como Riesgo 1 o Riesgo 2.

Qué productos prohibió la ANMAT

La disposición oficial prohíbe el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de todos los lotes de los siguientes productos:

JBL Professional Blade Spray 5 en 1

BaByliss PRO All In One Clipper Spray

Wahl Blade Ice

Saloon Plus Cool Care Plus 5 en 1

Weiman Glass Cook Top Cleaner & Polish

Weiman Cook Top Cream

Weiman Cook Top Cleaning Kit

Los primeros artículos estaban destinados principalmente a la limpieza, lubricación y desinfección de máquinas para afeitar y cortadoras de cabello profesionales. En tanto, los productos de la marca Weiman se utilizaban para la limpieza de cocinas de vitrocerámica.

ANMAT

La ANMAT remarcó que ninguno de los productos detectados incluía información suficiente para identificar de manera fehaciente a las empresas responsables de su fabricación o importación en la Argentina. Por ese motivo, el organismo consideró que no existen garantías sobre las condiciones de manufactura ni sobre los ingredientes utilizados en la elaboración.

También avanzarán contra publicaciones online

Como parte del operativo, las autoridades sanitarias enviaron los enlaces de comercialización detectados en internet a las áreas encargadas del monitoreo de publicidad y promoción de productos sujetos a vigilancia sanitaria.

El objetivo apunta a frenar la oferta de estos artículos en páginas web y plataformas de comercio electrónico donde continuaban publicados pese a no contar con autorización oficial.

La medida también fue comunicada a organismos provinciales, autoridades sanitarias porteñas y distintas dependencias nacionales vinculadas al control técnico y la defensa del consumidor.

Desde la ANMAT recordaron que todos los productos domisanitarios comercializados en el país deben contar con habilitación tanto para el establecimiento elaborador como para el producto específico.