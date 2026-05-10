Quini 6: mirá los resultados de este domingo 10 de mayo de 2026

El sorteo del Quini 6 puso en juego un superpozo de más de 8.200 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

El Quini 6 , en su edición 3372, que puso en juego un pozo millonario de más de 8.200 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 1.788 millones de pesos . Salieron los números 07, 39, 37, 04, 24 y 15. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 1.047 millones de pesos . Salieron los números 00, 23, 24, 40, 06 y 01 . En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 4.839 millones de pesos y salieron los números 08, 44, 24, 15, 01 y 21. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos. El pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, tuvo un pozo en juego de más de 389 millones de pesos, los números favorecidos fueron 06, 43, 40, 03, 21 y 04. Hubo 18 ganadores, con cinco aciertos, que se llevarán más de $21 millones cada uno.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego 8.950 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.

sorteo quini 6

Mirá los resultados del pasado miércoles

El Quini 6, en su edición 3371, que puso en juego un pozo millonario de más de 7.150 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 1.494 millones de pesos. Salieron los números 42, 17, 18, 20, 05 y 13. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 832 millones de pesos. Salieron los números 20, 37, 03, 15, 14 y 40. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 4.360 millones de pesos y salieron los números 34, 30, 25, 35, 03 y 33. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos. El pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 306 millones de pesos, los números favorecidos fueron 20, 00, 07, 30, 40 y 05. Hubo 33 ganadores, con cinco aciertos, que se llevarán más de $9 millones cada uno.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego 8.170 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.