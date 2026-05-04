Quini 6: mirá los resultados de este domingo 3 de mayo de 2026

El sorteo del Quini 6 puso en juego un superpozo de más de 6.700 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

El Quini 6 de este domingo 3 de mayo, en su edición 3370, que puso en juego un pozo millonario de más de 6.700 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 1.223 millones de pesos . Salieron los números 09, 15, 17, 30, 37 y 43. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 780 millones de pesos . Salieron los números 00, 06, 10, 15, 21 y 25 . En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 3.999 millones de pesos y salieron los números 05, 07, 19, 28, 29 y 32. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos. El pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 289 millones de pesos, los números favorecidos fueron 00, 12, 22, 28, 41 y 44. Hubo 14 ganadores, con cinco aciertos, que se llevarán más de $26 millones cada uno.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego 7.150 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.

Quini 6 (1)

Mirá los resultados del Quini 6 frl pasado miércoles

El Quini 6 de este último miércoles 29 de abril, en su edición 3369, que puso en juego un pozo millonario de más de 5.900 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 1.011 millones de pesos. Salieron los números 06, 07, 43, 13, 04 y 19. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 829 millones de pesos. Salieron los números 32, 12, 14, 05, 34 y 03. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 3.546 millones de pesos y salieron los números 25, 01, 16, 33, 08 y 43. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos. El pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 289 millones de pesos, los números favorecidos fueron 15, 06, 45, 03, 38 y 19. Hubo 25 ganadores, con cinco acierto, que se llevarán más de $11 millones cada uno.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego 6700 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.