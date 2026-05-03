Informe nacional: qué dice la última encuesta sobre la imagen de Javier Milei, Axel Kicillof y otros dirigentes

El informe de mayo midió gestión, imagen y escenarios electorales. Un dato inquieta al oficialismo: el 71% pide cambio de gobierno.

Javier Milei y Axel Kicillof se presentan como los principales candidatos de cara a 2027.

La consultora Zuban Córdoba publicó este domingo su informe nacional de mayo de 2026 , elaborado sobre 2.000 casos relevados entre el 25 de abril y el 1° de mayo. El estudio confirma una tendencia que se consolida: la desaprobación de la gestión de Javier Milei trepó al 64,5%, mientras que la aprobación se estanca en apenas el 34,3%.

La consultora define el momento como una "bisagra": los números no cambiaron de forma dramática respecto de abril, pero la dirección es inequívoca. A mitad de mandato, el gobierno libertario enfrenta lo que el informe llama "problemas políticos serios".

Uno de los hallazgos más contundentes es la brecha de género. Casi el 70% de las mujeres reprueba la gestión —casi diez puntos por encima del rechazo masculino—, y el 80% de ellas considera que el país necesita un cambio de conducción. La consultora advierte que sin recuperar terreno en ese segmento, el oficialismo difícilmente pueda ampliar su techo electoral en 2027.

Otro dato que golpea directo a la Casa Rosada: el 40,1% de quienes votaron a Milei en el ballotage de 2023 dice sentirse hoy defraudado por su gestión.

Captura de pantalla 2026-05-03 a la(s) 23.41.01

El 71% pide un cambio de gobierno

El porcentaje de argentinos que considera necesario un cambio de gobierno llegó al 71,2% en mayo, contra apenas el 21% que se opone a esa idea. La demanda es transversal: aparece en todos los grupos etarios y en distintos perfiles socioeconómicos.

Sin embargo, el informe advierte sobre una paradoja que define el escenario político actual. La mayoría sabe lo que no quiere, pero todavía no identifica con claridad quién debería liderarlo. Zuban Córdoba lo describe como un "empate de debilidades": un gobierno que perdió la iniciativa política y una oposición que capitaliza el descontento sin lograr articular una propuesta creíble con alcance suficiente.

Captura de pantalla 2026-05-03 a la(s) 23.41.26

La imagen del elenco oficial también muestra señales de alerta. Dentro del espacio, la mejor posicionada es Patricia Bullrich, con un 55,5% de imagen negativa. El propio Milei llega al 60,6% de rechazo. Karina Milei y Manuel Adorni superan el 65% de imagen negativa —el jefe de Gabinete acumula 65,7%—, un desgaste que el informe atribuye al escándalo del caso Adorni, entre otros factores.

La única dirigente con imagen positiva superior a la del Presidente es Myriam Bregman, que alcanza el 35,1% frente al 34,8% de Milei.

El potencial electoral de 2027

En los escenarios proyectados para las presidenciales del año próximo, el gobernador bonaerense Axel Kicillof encabeza con el 44,1% de potencial de voto —un guarismo que lo dejaría cerca de ganar en primera vuelta—. Lo siguen Sergio Massa con el 34,6%, Patricia Bullrich con el 32,4% y Victoria Villarruel con el 31,7%. Javier Milei aparece quinto, con el 31,4%, y acumula un 57,2% de rechazo electoral directo.

Captura de pantalla 2026-05-03 a la(s) 23.41.36

El dato adicional que juega a favor de Kicillof es que también registra el "no lo votaría" más bajo entre los principales candidatos: 43,8%, contra el 56,4% de Bullrich y el 44,9% de Villarruel.

En cuanto a intención de voto por fuerza política, el PJ – Fuerza Patria lidera con el 28,4% frente al 22,1% de La Libertad Avanza. En un segundo escenario alternativo, la brecha se amplía: 31,7% a 23,9%. En ambos casos, el porcentaje de indecisos supera el 27%, lo que indica que el tablero todavía tiene mucho por definirse.

El informe concluye con una frase que sintetiza el clima social: la Argentina de mayo de 2026 es "una sociedad que sabe con mucha más claridad lo que no quiere que lo que quiere". La pregunta que queda abierta —y que el propio estudio no responde— es quién logrará encarnar la alternativa antes de que se abra la campaña.