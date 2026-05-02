Coparticipación: en abril cayeron por cuarto mes consecutivo los fondos del gobierno nacional

Los impuestos coparticipables siguen en caída e impactan negativamente en las arcas de las provincias. Rescate de $400.000 millones.

La caída de la recaudación de impuestos coparticipables sigue golpeando en las tesorerías de las provincias. En abril se registró una cuarta baja consecutiva de los fondos de coparticipación . En esta oportunidad, la pérdida fue del 3,3%.

"En el mes de abril de 2026, las transferencias automáticas de recursos de origen nacional distribuidas al consolidado de provincias y CABA totalizaron $ 5,58 billones", señala un informe de la consultora Politikon Chaco.

El informe añade que "a l medirlas en términos reales, mostraron un descenso del 3,3% respecto a igual mes del 2025; a su vez, contra el mes previo exhibieron una mejora (-7,8% real mensual)".

"De este modo, las transferencias muestran, a nivel interanual, su cuarta caída consecutiva y la quinta de los últimos siete meses", detalla Politikon Chaco..

coparticipación

Los envíos por coparticipación alcanzaron los $ 5.075.747 millones (91% del total) y exhibieron una caída real del -3,8% interanual, desempeño explicado, principalmente, por nueva merma del IVA (-3,3% i.a) acompañado por un descenso de Ganancias (-2,5%) y retrocesos en los impuestos Internos (-20,7% i.a) y los Otros Coparticipados (-42,3% i.a).

Por su parte, el conjunto de leyes y regímenes especiales totalizaron envíos por $ 239.352 millones (4% del total) y mostraron un incremento real del 7,9% interanual, variación positiva apoyada, nuevamente, en los incrementos registrados en el Impuesto a los Combustibles Líquidos (+23,5%) y en el Monotributo (+77,3%), que más que compensaron las bajas en Bienes Personales (-15,7%), en el IVA de la Seguridad Social (3,3%) y en el Régimen de Energía Eléctrica (-100,0%).

Finalmente, los recursos por Compensación del Consenso Fiscal cambiaron de tendencia: fueron por un total de $ 269.434 millones (5% del total) y exhibieron una caída del 2,7% real i.a.

El caso de Neuquén

En el caso de Neuquén, la provincia gobernada por Rolando Figueroa recibió $93.779 millones con una caída del 2,8% en términos reales, por debajo del promedio nacional. Eso implica que cada neuquino recibió $133.433, lo que implica una pérdida de $2.686. En los primeros cuatro meses la provincia recibió $367.283 lo que implica una baja real del 5,5%. Por habitante el acumulado de cuatro meses da un total de $522.588, lo que indica una pérdida de $22.505.

Gobierno Nacional al rescate

La pérdida de recursos es importante en la primera fase del año y se puede estirar por todo el semestre. En el gobierno albergan la esperanza de que en la segunda mitad del año la inflación baje y se comience a reactivar el consumo y el crédito. En ese contexto, con un incremento de la actividad sobrevendría una mejora de la recaudación.

Mientras se llega a ese momento, a principios de abril el Ministerio de Economía le dio asistencia financiera por $400.000 millones a Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Se evitó que estas provincias tuvieran que salir al mercado a buscar dinero a un cosos significativamente alto. Se trata de un anticipo de coparticiación que se devolverá contra esos mismos recursos en los meses siguientes.