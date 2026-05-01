Un ex jugador del Mundial 86' subasta una inédita camiseta de Diego Maradona: cuánto podría valer

Esta icónica camiseta fue utilizada por el Diez en las semifinales del Mundial de México 1986 y hoy es una de las piezas más deseadas por coleccionistas.

En los últimos días se conoció que una icónica camiseta de la historia del fútbol vuelve a generar una fuerte expectativa en el mercado del coleccionismo. Se trata de una prenda utilizada por Diego Maradona en el Mundial de México 1986 y será subastada en la próximas semanas.

Se trata de una de las casacas utilizadas por el futbolista en la semifinal de esa Copa, un partido clave en el camino hacia el título, y que durante años permaneció en manos del arquero belga Jean-Marie Pfaff . Con ella, le marcó los dos goles de la victoria Albiceleste ante Bélgica por 2-0 en el estadio Azteca.

La historia detrás de esta camiserta la convierte en un tesoro. La victoria de la Selección Argentina ante los europeos le aseguró el pasaje a la final, que luego ganaría ante Alemania. Al término de ese encuentro, el ex hombre de Beveren y Lierse (Bélgica), Bayern Múnich de Alemania y Trabzonspor de Turquía se intercambió las camisetas con Diego y, aún hoy, conserva ese tesoro .

El medio local Het Nieuwsblad publicó la noticia y resaltó este objeto por tratarse del artículo "más comentado" de la colección que se pondrá a disposición de los potenciales compradores. Ambos protagonistas se reencontraron en 2016 y el ex jugador de Boca Juniors y Napoli, entre otros equipos, le escribió una dedicatoria sobre la tela de la camiseta: "Para el simpático Jean Marie, con todo mi cariño".

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Cuánto podría valer la histórica camiseta de Maradona

Esta pieza histórica, fue conservada por 40 años por el histórico arquero de la selección belga y con paso por clubes como Bayern Múnich, como uno de sus tesoros más valiosos. Incluso la guardó durante años en una caja de seguridad bancaria.

La subasta estará a cargo de la casa francesa Millon y se realizará en París el 30 de mayo. Antes, habrá una última exhibición pública el 6 de mayo en el estadio Rey Balduino de Bruselas.

El valor estimado ya genera impacto. En una subasta anterior realizada por Sotheby's en Nueva York en 2024, la prenda tenía un precio base cercano a los u$s750.000 y una proyección de hasta u$s1,2 millones. En ese momento, sin embargo, no encontró comprador.

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Según reveló a medios de Bélgica, el cierre de un museo temporal que había montado en su ciudad natal de Beveren y la intención de no trasladar esa responsabilidad a su familia lo llevaron a tomar la decisión de venderla. "Esta camiseta encierra historia del fútbol. Creo que ahora es el momento oportuno", aseguró quien espera que la pieza quede en manos de "verdaderos aficionados".

"He reunido una hermosa colección a lo largo de mi carrera. Sería una pena que, tras el cierre del museo, quedara acumulando polvo en algún desván. Y tampoco quiero dejarles esa responsabilidad a mis tres hijas en el futuro", explicó.

Ahora, con un mercado aún más activo y con la revalorización constante de los objetos vinculados a Maradona, no se descarta que supere ampliamente esa cifra. Podría convertirse en una de las camisetas más caras de la historia.