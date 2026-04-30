Icardeada al hijo de Maradona: su esposa lo dejó por su mejor amigo

El hijo del astro del fútbol le puso punto final a su relación de aproximadamente 12 años en medio de un escándalo. Qué sucedió.

Lo que supo ser una historia de amor hermosa con una familia formada entre Diego Maradona JR y Nunzia Pennino terminó teniendo un desenlace doloroso y polémico por una situación que recuerda otra polémica relación que eclipsó los medios de comunicación y que hasta la actualidad sigue dando que hablar.

Según se conoció, ambos decidieron ponerle un punto final a la relación que mantuvieron durante casi 12 años y tiene como fruto (Diego Matías e India Nicole). Si bien en principio parecía que se trataba de una final enmarcado en un contexto pacífico, trascendió que se debió a un importante escándalo que intentaron mantener en secreto.

Según trascendió en las últimas horas, Nunzia habría iniciado una relación amorosa con el mejor amigo de Diego Jr, en una mecánica similar al estruendoso escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y Maxi López. Entre la información se supo que estaría de novia con Carlos, quien es un cantante napolitano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/2049646715683078348&partner=&hide_thread=false A DIEGO MARADONA JR. LO DEJARON POR SU MEJOR AMIGO



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/W4rsYqOoYn — América TV (@AmericaTV) April 30, 2026

“Hoy en medios italianos surgió que ella estaría de novio con el mejor amigo de él”, contó la panelista Carolina Molinari en LAM, mientras que Karina Iavícoli fue la encargada de revelar la identidad del tercero en discordia.

Cuál fue la postura de Diego Jr

"Me dijo que prefería no hablar del tema por respeto a sus hijos. No me dice que no sucedió”, reveló Molinari dejando en claro que prefirió el silencio ante los rumores que crecen en torno a la pareja.

Diego JR Pareja

Una crisis en la relación que comenzó en 2025

En agosto de 2025, la propia Molinari contó también en LAM (América TV) que ambos estaban atrevesando una crisis compleja, difícil de superar. “Ellos se separaron con una denuncia de su exmujer, con la cual tiene dos hijos. Esto fue en agosto, yo hablé con él y estaba mal, en un momento cerró sus redes sociales y después las volvió a abrir”, reveló sobre ese primer conflicto que decantó en un escándalo.