El clima en Neuquén

icon
15° Temp
36% Hum
País
La Mañana Diego Armando Maradona

Juicio por la muerte de Maradona en VIVO: "Estaba hinchado y agresivo", el crudo relato de Verónica Ojeda

La expareja de Diego y madre de su hijo menor, brindó un relevante testimonio sobre cómo era la casa donde murió el futbolista.

Verónica Ojeda retomó su declaración este jueves.

Verónica Ojeda retomó su declaración este jueves.

Este jueves se lleva a cabo una nueva jornada del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Anticipan que podría conocerse un audio clave y se espera el testimonio de un vecino.

Se trata de la sexta audiencia, donde Verónica Ojeda retomó su declaración, ya que fue interrumpida por problemas técnicos.

Colin Campbell, el médico vecino del barrio San Andrés que acudió primero a la casa cuando se descompensó el exfutbolista, es un testigo importante, porque fue una de las primeras personas en llegar a la vivienda tras el pedido desesperado de ayuda el 25 de noviembre de 2020.

En el juicio anterior, que fue anulado, el médico contó que cuando llegó, Diego ya estaba muerto. “No tenía signos vitales hacía un tiempo y su cuerpo estaba rígido”, dijo el año pasado.

juicio muerte maradona

---

Live Blog Post

"Mataron al padre de mi hijo"

"Ellos mataron al padre de mi hijo, perdió a su papá, necesitaba de él más que nadie, necesitaba su apoyo, su abrazo, mi hijo que tiene una condición lo sigue padeciendo, lo sigue llorando y recordando todos los días", testificó durante su descargo entre lágrimas.

"Quiero que le den un poco de paz y tranquilidad a mi hijo, que está entrando en la adolescencia. Hoy tengo una familia, tengo a mi pareja con sus hijos, que son los hermanos del corazón, tengo mucho amor de ellos. Le sacaron lo más preciado a Dieguito, que era su papá. Dieguito me dice que sigue hablando con su padre y yo le creo. Tenían una conexión muy grande", completó.

Live Blog Post

"Le daba pastillas con alcohol para que estuviera mal"

Burlando le consultó por una vez en la que encontró marihuana en la habitación donde el futbolista vivió previo a su internación domiciliaria, y ella recordó que lo llamó a Morla porque "era el apoderado absoluto de Diego, tenía el poder general".

"Dirigía a todos estos secuaces: médicos, la gente que vivía con Diego, todo su entorno. Él es el que dirigía todo", sumó.

"Lo vi a Charly, que era pariente de Rocío Oliva, que le daba pastillas con alcohol para que estuviera mal. Para que, cuando llegaran los hijos, lo vieran en mal estado. Siempre estaba borracho, ido", dijo Verónica e indicó que "cuando estaba en Bella Vista, estaba con esta gente. Le manejaban la medicación y abrías la heladera y estaba llena de vino, Coronas, mucho Luigi Bosca, todo alcohólico, nunca un agua mineral", agregó.

Live Blog Post

El último encuentro de Dieguito Fernando con su papá

En otra intervención de Verónica, entre lágrimas contó cuál fue el último encuentro entre padre e hijo. "Dieguito se le tiró encima, con un olor terrible, y no lo podía sacar de al lado de su padre. Fue muy duro, él tenía 7 años y todavía lo recuerda. Te voy a extrañar le decía", recordó.

"El 25 decidí entrar sin Dieguito a despedirme, no quería que tuviera esa última imagen de su papá", recordó.

Live Blog Post

"No era el Diego que nosotros conocíamos"

La última vez que la mamá de Dieguito vio a Maradona, detalló que lo encontró "barbudo, con mal olor, con una pelela al lado de él con olor a baño".

"Me prometió que se iba asear, que se iba a afeitar por su hijo, me dijo que vuelva al otro día. Pero llovió mucho y no pude ir", explicó. "No era el Diego que nosotros conocíamos", lamentó.

Respecto al dia de su fallecimiento, fue Jorge Rial quien le mandó un mensaje consultando cuál era la situación que atravesaba el ex campeón del mundo: "Él sabía antes que yo lo que estaba sucediendo. Llamé a todos y nadie me atendía, hasta que me comuniqué con Vanesa Morla. Me dijo que Diego se descompuso, que estaba grave, que vaya".

"Cuando falleció Diego tuvimos que llamar una ambulancia, pero cuando llegó, ya no estaba con vida", lamentó.

Live Blog Post

"Era una secta, gente podrida"

La ex pareja del futbolista insultó entre lágrimas a los profesionales que se encuentran en el banquillo de acusados."Asesinos, hijos de p... Ahora entiendo todo lo que pasaba en la familia: a las hijas le decían una cosa y a mi otra, para que no estemos unidos. Querían que estemos peleados. Para que no hablemos entre nosotras, que no tengamos comunicación", lanzó.

Y sumó: "Era una secta, gente podrida que le querían sacar cosas a Diego, no sé qué querian. Como podían hacer esto unos médicos".

Live Blog Post

"Estaba hinchado, agresivo, insultaba"

En otro pasaje de su declaración, Ojeda recordó que "El 18 de noviembre hablé con Luque y le dije que Diego estaba hinchado, de mal humor, al único que dejaba entrar era a Dieguito. Lo notaba agresivo, insultaba y nadie quería entrar. No quería salir de la habitación, no quería ver a nadie. Afuera de la habitación estaba Maxi (Pomargo), Daiana Madrid, Carlos Díaz".

Asimismo, contó sobre su vínculo con el psicólogo Carlos Díaz: "Lo conocí en la clínica de Olivos, nos dijo nada de alcohol, que iba a controlar las pastillas junto con Agustina (Cosachov). Era preocupante. Nos hablaba en calidad de psicólogo. Cuando él estaba así agresivo, no quería que Dieguito lo viera mucho tiempo, porque le afectaba mucho", agregó.

Live Blog Post

"La casa era un desastre, había mucha suciedad"

Ojeda también habló sobre el estado de la casa donde estaba pasando sus días Diego: "Al lado de la habitación había una cocina y un baño chiquito que apenas entraba una persona. Próximo a eso había un living grande donde siempre había gente sentada. Estaba muy lejos. La casa era un desastre, había mucha suciedad", recordó.

Casa Maradona

Y afirmó que entraban por la parte del costado, donde había una mesa "siempre estaba sentado Maxi Pomargo y todos los que lo iban a visitar. Diego no tenía privacidad, porque la puerta no cerraba y entraba luz", explicó.

"En la reunión de la clínica de Olivos se habló de lo que tenía que haber en la casa. Cosachov dijo que quería que sea una domiciliaria, Morla ya tenía la casa preparada. Pobre Jana la hicieron firmar de una cosa que ni sabía, después la acusaban a ella", expresó.

Además, sostuvo que "Cosachov y Luque dijeron que iba a estar equipada la casa a cargo de Swiss Medical", que iban a hacer una internación como en un hospital". Sin embargo, aclaró que "no había absolutamente nada". "No había ni siquiera un aparato para medir la presión. Había dos baños, pero abajo había solo un inodoro y lavatory. No tenía nada para bañarse. No se podía asear”", contó.

Live Blog Post

El testimonio de Verónica Ojeda

La madre de Dieguito Fernando y expareja de Maradona siguió dando su testimonio sobre el día que fue a la casa de Tigre. "El primer día fue el sábado 14, Diego estaba bien, se había levantado y había tomado una sopa. Estaba de buen humor y se reía", dijo.

Y detalló que "Me preguntaba cosas de antes y las recordaba. Me contestaba todo. Le mandamos un vídeo al doctor Luque donde decía que estaba bien y hasta lo cargaba, le hacía chistes. Lo disfrutó mucho a Dieguito. Estuve casi todo el día".

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel