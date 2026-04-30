Juicio por la muerte de Maradona en VIVO: "Estaba hinchado y agresivo", el crudo relato de Verónica Ojeda

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"Mataron al padre de mi hijo"

"Ellos mataron al padre de mi hijo, perdió a su papá, necesitaba de él más que nadie, necesitaba su apoyo, su abrazo, mi hijo que tiene una condición lo sigue padeciendo, lo sigue llorando y recordando todos los días", testificó durante su descargo entre lágrimas.

"Quiero que le den un poco de paz y tranquilidad a mi hijo, que está entrando en la adolescencia. Hoy tengo una familia, tengo a mi pareja con sus hijos, que son los hermanos del corazón, tengo mucho amor de ellos. Le sacaron lo más preciado a Dieguito, que era su papá. Dieguito me dice que sigue hablando con su padre y yo le creo. Tenían una conexión muy grande", completó.