Murió en un choque, voló 25 metros e impactó contra una comisaría: denuncian irregularidades en la investigación

La Fiscalía de Zapala formuló cargos contra un hombre por homicidio culposo. La familia de la víctima presentó evidencia de violencia previa y pide cambios.

La causa judicial por la muerte del adolescente que murió en un choque e impactó contra la comisaría sumó la formulación de cargos contra el motociclista acusado. Sin embargo, la imputación por homicidio culposo agravado no trajo calma a la familia, que ahora centra su reclamo en una serie de irregularidades en la investigación .

El caso sucedió en Mariano Moreno y conmocionó a la pequeña localidad ubicada a 20 minutos de Zapala. La víctima fatal fue Renzo Chandía, de 15 años, que se movilizaba en una moto de 150 cc, a las 22.30 hs del miércoles 25 de febrero , cuando al llegar a la esquina de Levalle, fue embestido violentamente .

El vehículo era una moto de mayor cilindrada, 300 cc de acuerdo a lo informado en su momento por Policía, conducida por un vecino de la localidad , Octavio Gómez, de 29 años. Según pudo averiguar la familia, el motociclista circulaba a mayor velocidad de la permitida en una Venelli que tenía pedido de captura, y a las 21:40 Policía de Tránsito le había hecho un acta de infracción pero se les habría escapado, sin dar el correspondiente aviso a la Policía.

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Casi una hora después ocurrió el hecho justo frente a la Comisaría 34, en inmediaciones de la intersección de las calles Lavalle y José Hernández y cerca del hospital local. "Durante la madrugada se realizaron pericias para intentar establecer la mecánica del hecho y determinar eventuales responsabilidades", indicó FM Urbana de Zapala.

“Nosotros sabemos que fue a propósito”

La audiencia de formulación de cargos se realizó el 16 de marzo de manera virtual y la causa quedó encuadrada como homicidio culposo agravado por siniestro vial. Para la familia, la imputación no alcanza porque existen otros elementos que forman parte de la causa que no se tuvieron en cuenta y agravan la acusación.

“La persona que mató a mi hijo ya tiene formulación de cargos por homicidio culposo, pero nosotros sabemos que fue doloso, fue a propósito”, aseguró Sandra, madre del adolescente, a LM Neuquén.

Según relató, hubo violencia previa. “Después de su muerte un amigo de él se acercó y nos dijo: ‘Un día antes de que pasara esto nos amenazó’. Aquel incidente con el imputado sucedió el 24 de febrero, cuando estaban yendo en moto a retirar unas zapatillas que su mamá le había regalado y estaban listas para que Renzo las retirara del local. "Él iba haciendo una maniobra en el auto, y ellos iban en la moto, casi los choca y los amenaza", indicó Sandra quien aseguró que tiene testigos.

En tanto, el día del siniestro existió un hecho de violencia previa que también fue descripta por testigos y figura en el expediente: “Lo intercepta en la avenida, le acelera la moto varias veces, da la vuelta a la manzana y lo vuelve a encontrar en Hernández. Lo amedrentó y después lo chocó”.

“Mi hijo murió en el acto y el procedimiento estuvo mal"

La madre del adolescente afirma que el impacto fue fatal pero el procedimiento estuvo mal realizado desde ese primer momento. “Mi nene muere en el impacto, cuando él lo choca con una Venelli de 300 cc mi hijo muere y su cuerpo vuela 25,60 metros y se azota contra el paredón de la comisaría", relató.

En este sentido, cuestionó lo ocurrido después: “El policía le toma signos vitales y no tenía, sin embargo los médicos lo levantan y lo trasladan en ambulancia al hospital donde dicen que intentan reanimarlo y no pueden”.

También denunció irregularidades en la preservación del lugar del hecho: “No acordonaron en forma inmediata. Hubo gente que tocó y pisó evidencias”.

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Por su parte, indicó que mientras el fiscal del caso, Marcelo Cofré, no se presentó en el momento, sino que fue al otro día, la reaccion del motociclista que provocó el choque quedó registrado en un video: "se ve que se levanta, se sacude, en ningún momento atinó a ir a ver al nene, sino que manda un audio con el celular". Dicho audio se filtró y puede escucharse a Gómez diciéndole a alguien "Maté a un pibe".

Luego, Sandra relató que su familia se enteró que después fue acompañado por un policía hasta el hospital, donde lo tuvieron en el baño hasta que fue trasladado junto a su pareja, profesional del hospital de Mariano Moreno, hasta el de Zapala. "Fue un auto particular y tendría que haber sido en una ambulancia", reclamó.

Críticas al procedimiento policial y fiscal

Sandra sostuvo que la familia debió aportar material clave para la investigación. “Esto sucedió el miércoles. Yo el lunes llegué a fiscalía en Zapala y no tenían nada, ni siquiera el informe policial. Volví con fotos y videos que yo misma conseguí”, recordó con bronca.

Además, cuestionó la falta de pericias: “Todavía no está el resultado de la pericia mecánica, no se me notificó. Tampoco se le hizo el dosaje de sangre en el momento, supuestamente el fiscal no dio la orden”.

Otra de las críticas apunta a la ausencia de autopsia. “Al nene no le hicieron autopsia. Fue una aberración lo que hicieron con el caso de Renzo”, expresó.

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Por su parte, en cuanto al procedimiento policial la noche del homicidio, indicó que todos en su familia estaban en estado de shock pero aún así buscaron informaron. Sin embargo, denuncia que les ocultaron información. "La Policía nos miente porque cuando el papá de Renzo se entera que había sido Gómez el que había matado al nene, va a la policía y le dicen 'fueron dos víctimas fatales', y en realidad el tipo estaba en el baño del hospital", señaló Sandra.

En este sentido, cabe recalcar que los medios locales hicieron eco de la versión policial que aseguraba que un adolescente había sido la victima fatal del choque, mientras el otro protagonista estaba "gravemente herido" teniendo que ser "derivado de urgencia al hospital de Zapala".

“Tenemos miedo de que quede libre”

La próxima audiencia está prevista para el 8 de mayo y el acusado volvería a participar por Zoom. La familia teme que continúe en libertad. “Me asusta que este tipo pueda quedar libre con tantas irregularidades”, dijo Sandra. “Lo único que tenemos es un PDF del informe reducido, con errores y cambios de apellido”.

En tanto, tomaron conocimiento de que actualmente vive en otra provincia. "Mató a mi nene en la provincia de Neuquén y la jueza lo autoriza a vivir a Río Negro", exclamó angustiada.

En este sentido apuntó a la responsabilidad del hospital que trasladó al joven sin signos vitales, al personal de tránsito, a la fuerza policial, a la fiscalía, a la Municipalidad y al Juzgado de Faltas. "Hay muchas actas que formuló Tránsito, pero el tío de la pareja del imputado es agente de tránsito, según él las elevaba al Juzgado de Faltas pero no se intervino, andaba en alta velocidad, se manejaba con total impunidad, haciendo willy frente a la comisaría con alta cilindrada y jamás le secuestraron la moto", enumeró Sandra respecto al historial. Además, señaló: "Sabemos que vendía motos robadas y tenía antecedentes por acoso".

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“Solo pedimos justicia por Renzo”

Renzo era uno de nueve hermanos. “Le gustaba esquiar, andar a caballo, jugar al fútbol y ayudar a su papá en la construcción. Era el loco de la familia, amigo de todo el mundo”, recordó su madre, quien sumó que era muy conocido en el pueblo porque acostumbraba a tomar mate en la plaza.

Hoy, el duelo de la familia de Renzo convive con el reclamo. “Queremos que se vea la realidad de lo que pasó, que los fiscales jefes investiguen todas las irregularidades y que no quede impune. Solo pedimos justicia por Renzo”.

Para fortalecer la investigación constituyó una querella a través de abogadas y realizó dos marchas para visibilizar el caso pero observaron que en el pueblo no recibieron tanto apoyo y creen que se debe al temor a la impunidad. “Es un pueblo chico, la gente tiene miedo a represalias”, expresó.