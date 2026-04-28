Impresionante choque en Ruta 22 terminó con un hombre de 76 años internado

El siniestro se registró este martes por la tarde a la altura del kilómetro 1247. Intervino Policía, personal de salud y Bomberos de Plottier y Senillosa.

Este martes por la tarde se registró un impresionante choque cuando una camioneta que circulaba por Ruta 22 colisionó contra un camión . El siniestro terminó con un adulto mayor herido y trasladado al hospital.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:30, a la altura del kilómetro 1247, entre Plottier y Neuquén, en inmediaciones del acceso al predio Patagonia Splash.

Según confirmó a LM Neuquén el comisario Néstor Fabián Muñoz, jefe de la división Tránsito Plottier - Senillosa , el choque involucró a una camioneta Fiat Ducato tipo furgón y un camión con semirremolque tipo batea cargado con áridos.

De acuerdo a la información oficial, el siniestro fue por alcance, cuando el utilitario impactó contra la parte trasera del camión. “El vehículo impacta en la parte posterior del semirremolque”, explicó Muñoz, quien detalló que los daños en el furgón fueron de gran magnitud, especialmente en la parte frontal.

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Conductor herido y trasladado

En un primer momento, los llamados de emergencia alertaban que el conductor podría haber quedado atrapado. Sin embargo, al llegar al lugar los equipos confirmaron que ya se encontraba fuera del vehículo.

Muñoz confirmó a este medio que el conductor del utilitario es un hombre de 76 años, de nacionalidad chilena. El mismo tiene domicilio en la localidad de Zapala y, al momento del siniestro, se dirigía con destino a Neuquén capital.

“El siniestro se produjo en el carril sur de la Ruta 22; ambos vehículos se dirigían con sentido este, en primer lugar el camión con batea y detrás el furgón”, agregó el comisario.

Pese a la violencia del impacto, sufrió lesiones leves, principalmente una herida en el cuero cabelludo que requirió sutura, sin compromiso óseo ni heridas de gravedad. “Por la magnitud de los daños pensábamos en un resultado más grave, pero por suerte fueron lesiones leves”, indicó el comisario.

Tras ser asistido en el lugar por personal de salud, fue trasladado al Hospital de Plottier “Dr. Alberto Herrera”, donde horas después recibió el alta médica.

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Test de alcoholemia negativo

El jefe policial informó que una vez trasladado el herido, se acercaron al lugar para realizar el test de alcoholemia correspondiente, el cual arrojó resultado negativo. Respecto al conductor del camión, confirmó que el resultado fue similar.

En cuanto a la causa del choque, las autoridades indicaron que se investiga una posible distracción como factor desencadenante del impacto.

El conductor del camión, en tanto, no sufrió lesiones.

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En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Plottier, personal de salud de Senillosa, efectivos policiales y Bomberos de Senillosa, que acudieron con dos unidades.

El tránsito en la zona registró demoras durante el operativo, mientras se asistía al herido y se realizaban las tareas de seguridad vial.