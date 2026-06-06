Una camioneta chocó contra una columna de media tensión y dejó parte del oeste sin luz

Ocurrió en horas de la noche de este sábado en la rotonda de Casimiro Gómez y varios barrios permanecieron sin electricidad. Personal de Calf trabajaba en el lugar.

Un inesperado accidente de tránsito dejó parte del noroeste de la ciudad de Neuquén sin el servicio de electricidad . Cerca de las 22, una camioneta protagonizó un choque contra una columna de media tensiónal a la que derribó y, como consecuencia, parte de ese sector quedó sin el servicio.

Desde la Cooperativa de Calf informaron, de forma preliminar, que debito a una emergencia en la red eléctrica, que en un primer momento no habían alcanzado a determinar, se encontraba fuera de servicio la zona oeste de la ciudad, afectando a los barrios Gran Neuquén Norte y sectores aledaños a calle Casimiro Gómez, entre 1° de Enero y la Doble Rotonda de Ruta 22.

Agregaron desde la cooperativa eléctrica que las cuadrillas de guardia acudieron inmediatamente a esa zona de la ciudad para detectar y resolver la falla.

Minutos después, desde el ente actualizaron la información sobre el servicio afectado. Señalaron que “la interrupción fue ocasionada por un accidente vehicular en el que una camioneta impactó una columna de media tensión, provocando su caída y la salida de servicio de la línea”.

Explicaron que se realizaron maniobras para aislar el sector afectado y posteriormente restituyeron el suministro al resto de los usuarios. Cerca de las 23 sólo permanecen sin luz “únicamente los usuarios aledaños a la Doble Rotonda de calle Casimiro Gómez”. No obstante, aseguraron que las cuadrillas continuaban trabajando hasta la reparación de las instalaciones y el restablecimiento de la electricidad para todos los afectados.

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¿Camioneta en fuga?

La camioneta quedó prácticamente destrozada tras el impacto con la columna de media tensión. El siniestro vial ocurrió en la doble rotonda de calle Casimiro Gómez, un sector que está en el extremo noroeste de la ciudad.

No trascendió cuál era el estado de salud de la persona o personas que circulaban abordo de la camioneta. Por las imágenes, la parte frontal quedó destruida. Una de las versiones de los vecinos, que se acercaron al lugar del incidente, sería que era un vehículo robado con el que se estarían dando a la fuga