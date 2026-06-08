Policiales La Mañana Choque Fuerte choque en el bajo neuquino: un auto terminó casi adentro de una casa

El impacto ocurrió en horas de la tarde de este lunes, en momentos en que la calle Lanín funciona como una arteria fundamental entre el oeste y el centro de la ciudad. + Agregar LM Neuquen en







Un fuerte impacto ocurrió en plena hora pico.

Un fuerte choque entre dos autos se generó durante la tarde de este lunes. Ocurrió cerca de las 18 en la esquina de las calles Lanín y Candelaria, en el barrio Villa Florencia de la capital neuquina.

Los protagonistas fueron un Ford Ka negro y un Fiat MOBI blanco. El segundo de estos vehículos terminó sobre la vereda de la mano izquierda de Lanín.

Desde la Policía afirmaron que todavía se realizan actuaciones en el lugar para tratar de determinar la dinámica del siniestro. En un video al que accedió LM Neuquén puede apreciarse cómo quedaron ambos autos.