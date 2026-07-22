Licencia falsa y dos heridos: inhabilitaron a la conductora del choque en Mar del Plata

La mujer había solicitado dos turnos para obtener el registro, pero nunca se presentó a realizar las evaluaciones.

Las autoridades comprobaron que la conductora nunca completó los exámenes para obtener la licencia.

El Ministerio de Transporte bonaerense dispuso la inhabilitación preventiva de la mujer de 54 años que atropelló a un padre y a su hijo en el centro de Mar del Plata . La medida se tomó después de comprobar que conducía con una licencia falsa y que nunca completó los exámenes necesarios para obtener el registro.

La decisión no implica, por el momento, una prohibición de por vida. La Seguridad Vial provincial resolvió impedirle conducir mientras avanza la investigación judicial por el accidente ocurrido el lunes en la esquina de Catamarca y Moreno.

La mujer manejaba un Peugeot 206 que primero chocó contra un Nissan Tiida. Después del impacto, perdió el control, subió a la vereda de una estación de servicio y embistió a un hombre de 52 años y a su hijo de 15.

La conductora nunca obtuvo la licencia

La mujer atropelló a un padre y a su hijo mientras conducía con una licencia presuntamente falsa.

Los registros oficiales permitieron comprobar que la mujer no contaba con una licencia habilitante. En dos oportunidades solicitó un turno para iniciar el trámite, pero no se presentó a rendir las evaluaciones obligatorias.

Pese a esa situación, circulaba con un carnet que aparentaba ser válido. Los agentes detectaron la irregularidad cuando revisaron la documentación durante el operativo posterior al accidente.

El Ministerio de Transporte puso los antecedentes registrales de la mujer a disposición de la Justicia. La Fiscalía deberá investigar cómo consiguió el documento y determinar si conocía su origen apócrifo.

La cartera provincial comunicó una inhabilitación preventiva y no una sanción definitiva. La duración dependerá de las actuaciones administrativas y del avance de la causa penal.

El Peugeot 206 tampoco contaba con la documentación obligatoria para circular. Los inspectores labraron las actas correspondientes y ordenaron el secuestro del auto.

El Ministerio señaló que estas medidas buscan retirar de las calles a conductores que representan un riesgo para la seguridad vial. La resolución fue adoptada por la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial bonaerense.

Cómo ocurrió el accidente

El episodio se produjo durante la tarde del lunes en la intersección de Catamarca y Moreno. El Peugeot chocó contra el lateral izquierdo de un Nissan Tiida y se desvió hacia la vereda.

Las cámaras de una estación de servicio registraron la secuencia. En las imágenes se observa cómo el auto sube a la vereda y alcanza a los dos peatones que esperaban para cruzar la calle.

El adolescente fue despedido por el impacto, mientras que su padre quedó sobre la parte delantera del Peugeot y fue arrastrado durante varios metros. El auto terminó su recorrido dentro del sector perteneciente a la estación.

Personal del SAME asistió a las víctimas. El hombre fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos con fracturas y otros traumatismos, mientras que el adolescente recibió atención en la Clínica Colón.

El último parte difundido indicó que el padre evolucionaba de manera favorable. Los médicos lograron extubarlo y permanecía estable, aunque todavía necesitaba controles por las lesiones sufridas.

La investigación incorporará las cámaras de seguridad y las pericias sobre los dos autos. Los especialistas deberán establecer las velocidades, las prioridades de paso y la maniobra que provocó el primer choque.

La mujer quedó en libertad

La conductora fue aprehendida después del accidente y trasladada inicialmente a la Unidad Penal Número 50 de Batán. La causa comenzó bajo las figuras de lesiones culposas y presunta falsificación de documento público.

Posteriormente, la Justicia dispuso su libertad mientras continúa el expediente. La decisión no impide que siga imputada ni modifica la inhabilitación administrativa para conducir.

La Fiscalía Penal de Mar del Plata interviene por las lesiones provocadas a los peatones. Por otra parte, el área especializada en delitos económicos deberá analizar la procedencia de la licencia falsa.