La actividad económica de mayo registró una suba de apenas el 0,2%

En lo que va del año lleva acumulado un incremento de solo el 1,7%. La industria sigue siendo el sector mas perjudicado mientras que el sector minero y el campo están en suba.

La actividad económica general crece al 0,2% interanual en mayo, pero el sector de minas y canteras, que engloba a Vaca Muerta, sube casi 16%..

La actividad e conómica mantuvo en mayo un nivel débil, con un crecimiento interanual de apenas el 0,2% y uno intermensual del 0,5% y el sector de minas y canteras al tope al registrar una mejora del 15,7%.

El dato fue informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y confirma que en los primeros 5 meses del año la economía mantuvo un nivel apenas discreto del 1,7% de crecimiento acumulado.

"Las actividades con mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE en mayo de 2026 fueron 'Agricultura, ganadería, caza y silvicultura y Explotación de minas y canteras´", indicó el organismo.

El mismo precisó que "en contraposición, las ramas de actividad con mayor incidencia negativa fueron Industria manufacturera y Comercio mayorista, minorista y reparaciones'".

En el caso de la actividad del campo, creció 4,6% mientras que minas y canteras, que engloba a la actividad petrolera, subió 16,7%. En tanto la producción de electricidad y agua creció 8% mientras que la intermediación financiera avanzó 1,5%.

En cambio, el sector más perjudicado fue el sector manufacturero con una baja del 5,6% interanual. La pesca, que tiene un nivel menor de incidencia en los números globales, cayó 29% en el mes.

Brotes verdes

Precisamente, los datos se conocieron luego de que el vice ministro de Economía, José Luis Daza, dijera en una radio de capital federal que la economía se está recuperando y que ya se están viendo "brotes verdes".

Según señaló el Centro de Estudios Orlando Ferreres Asociados, en relación a la actividad de mayo, de cara al mediano plazo, las proyecciones son cautelosamente optimistas respecto a la sustentabilidad del ciclo económico. "Hacia adelante vemos que las condiciones macroeconómicas están mostrando una mejora, lo que debería influir gradualmente en un cambio positivo en la marcha de la actividad", dice la consultora.

La misma considera que "se espera que a esto se sume una mejora en los niveles de inversión y una mejora en los ingresos reales de las familias que impulse la demanda interna".

En rigor, el mayor problema que registra actualmente la economía es la debilidad de la demanda interna, que podría traccionar a la industria y el comercio, pero al haber unas 6 millones de personas con mora en créditos, la recuperación se demora. Además de ello, la recuperación de los salarios por efecto de la desinflación luce como lenta y despareja. Por caso, un informe la consulotra C-P revela que en junio los salarios negociados en paritarias subieron 2,3% contra una inflación del 1,9%.