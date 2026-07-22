Hallaron a una mujer asesinada y a su pareja ahorcada: investigan un femicidio seguido de suicidio

La macara escena fue descubierta por la hija de la víctima. La Justicia intenta determinar las circunstancias del hecho.

Conmoción en Misiones tras el hallazgo de una mujer asesinada dentro de su vivienda y su pareja ahorcada en un galpón del mismo predio. Los investigadores analizan la hipótesis de un femicidio seguido de suicidio .

El hallazgo ocurrió cerca de las 22 del domingo, cuando la hija de la víctima regresó a su vivienda ubicada en el paraje 20 de Junio, en la zona de Piñalito Norte, localidad de San Antonio , y encontró la trágica escena.

De acuerdo a la primera reconstrucción del hecho, la hija de la pareja , una adolescente de 17 años, volvió a la casa y se encontró con una terrible escena : su madre de 40 años, identificada como Sandra Beatriz Bilau , estaba tendida con múltiples disparos sobre la cama y ya no tenía signos vitales.

En medio de la desesperación, la joven llamó de inmediato a la Policía para alertar sobre lo sucedido. Cuando los efectivos llegaron al lugar confirmaron la muerte de la mujer y, al inspeccionar el predio, encontraron a Edgardo Luis Schott, de 45 años y padre de la adolescente, colgado de una soga en un galpón ubicado dentro de la misma propiedad.

La investigación

Para dar inicio a la investigación que esclarezca el hecho, por orden del juzgado que interviene en la causa, ambos cuerpos serán sometidos a autopsias para determinar con precisión las causas de las muertes y reconstruir la mecánica del hecho.

Durante las pericias realizadas en la vivienda, los investigadores secuestraron una escopeta calibre 32 de sistema tiro a tiro, un rifle calibre .22, seis cartuchos calibre 32 sin detonar y tres vainas servidas del mismo calibre. Todo el material será sometido a pericias balísticas y científicas.

En el lugar trabajaron peritos de la Dirección General de Policía Científica junto con el médico policial. La causa fue caratulada de manera provisoria como un presunto femicidio seguido de suicidio y la investigación continúa para esclarecer cómo ocurrió el hecho.

Macabro femicidio de una joven de 22 años

La búsqueda de una joven de 22 años terminó de la peor manera cuando confirmaron el hallazgo de su cuerpo. Cómo fueron los últimos momentos previos a su desaparición y quién es el único sospechoso detenido por el femicidio.

Karina Cáceres era madre de un nene de siete años y estaba desaparecida desde el 12 de julio. Durante varios días, investigadores, familiares y fuerzas de seguridad intentaron reconstruir sus últimos movimientos a través de cámaras de vigilancia y distintos rastrillajes realizados en el partido bonaerense.

Todo dio un giro cuando familiares del sospechoso lo reconocieron en imágenes difundidas públicamente. Poco después, el propio hombre les comunicó que había asesinado a la joven.

La escalofriante confesión del femicidio

La investigación comenzó el lunes, cuando la pareja de la joven se presentó en una dependencia policial para denunciar que desconocía su paradero. El hombre declaró que había visto a Karina por última vez durante la madrugada anterior, después de una discusión ocurrida dentro de la vivienda que compartían.

En su testimonio, explicó que ambos se fueron a dormir y cuando despertó, ella ya no se encontraba en el lugar. También sostuvo que la joven solía retirarse de la casa después de algunas peleas, aunque regresaba poco tiempo después.

A partir de esa denuncia, los investigadores iniciaron una revisión de las cámaras instaladas en la zona. Una de las grabaciones permitió establecer que, alrededor de las seis de la mañana del lunes, Karina caminaba junto a un hombre mientras llevaba su bicicleta. Esa secuencia se convirtió en uno de los principales elementos de la causa.

Karina Cáceres fue encontrada muerta en una vivienda de José C. Paz.

La difusión pública de las imágenes resultó determinante. Familiares del hombre que caminaba junto a la víctima lo reconocieron como Ignacio Daniel González, de 35 años, y se comunicaron con las autoridades para aportar información.

La confesión que llevó a la vivienda del sospechoso

De acuerdo con la investigación, González llamó por teléfono a integrantes de su familia y les confesó que había asesinado a Karina Cáceres. En esa conversación también indicó que ocultó el cuerpo dentro del pozo ciego de una propiedad situada sobre la calle Suecia al 4200.

Los familiares dieron aviso a la Policía y la Justicia ordenó un allanamiento de urgencia en la vivienda del barrio Sol y Verde. Bomberos, peritos y agentes especializados ingresaron al terreno y comenzaron a inspeccionar el pozo séptico señalado por el sospechoso.

Karina Cáceres fue encontrada muerta en una vivienda de José C. Paz.

Durante el procedimiento encontraron el cuerpo de la joven.

Los investigadores determinaron que González viajó el mismo lunes hacia Charata, Chaco. Allí se presentó voluntariamente en una comisaría y confesó el asesinato. Quedó detenido y la Justicia bonaerense solicitó su traslado, ya que deberá ser indagado y conocerá formalmente la acusación en su contra.