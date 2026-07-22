Quini 6: mirá los resultados de este miércoles 22 de julio de 2026

El sorteo del Quini 6 tiene en juego un superpozo de más de 9.000 millones de pesos.

A la espera de la edición 3393 del Quini 6 de este miércoles 22 de julio, el repaso de lo que dejó el sorteo del último domingo 19. En su edición 3392, puso en juego un pozo millonario de más de 9.800 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional. El sorteo se vio demorado por la final de la Copa del Mundo.

En el sorteo tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 4.946 millones de pesos . Salieron los números 45, 05, 31, 17, 27 y 28. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 2.202 millones de pesos . Salieron los números 08, 41, 23, 33, 36 y 21 . En esta modalidad no hubo ganadores, el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 2.028 millones de pesos y salieron los números 17, 32, 25, 04, 14 y 10. En esta oportunidad hay ganadores con seis aciertos. Son cuatro (son de Corrientes, Chubut, Mendoza y Río Negro), y a cada uno le corresponde más de 507 millones de pesos.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, tuvo un pozo en juego de más de 475 millones de pesos; los números favorecidos fueron 18, 19, 29, 04, 14 y 28. Hubo 53 ganadores con cinco aciertos y se llevan más de 8 millones cada uno. Uno de ellos de Neuquén y dos de Chubut.