Jubilado millonario: apareció el ganador del Quini 6 récord de Trelew.

Llevaba más de tres años apostando los mismos números. Contó que los eligió junto a su nieta, que lo acompañó a reclamar el premio.

El propietario de la agencia de la ciudad de Trelew , provincia de Chubut , que vendió el billete ganador de más de 500 millones de pesos en el Quini 6, confirmó que el titular de la apuesta se hizo presente en el local, terminando de ese modo con la incertidumbre, ya que se acercaba el plazo límite para reclamar el pozo obtenido.

Según informó el titular de la agencia de quiniela y lotería Nº 2.002 de Trelew , Mario Civitareale, el afortunado que se quedó con el mayor premio otorgado en la ciudad en los últimos 30 años es un jubilado que llevaba mucho tiempo apostando la misma boleta y que se inspiró en su nieta para elegir los números.

Civitareale contó que se presentó en la agencia, ubicada en la avenida Colombia 845 de la ciudad chubutense, un hombre mayor acompañado con su nieta de 10 años y se identificó como el ganador de este importante premio, en la modalidad Revancha del Quini 6.

El agenciero dijo que el apostador le explicó que su constancia para seguir una serie de números fue clave. «Hace tres años que vengo jugando la misma combinación y apostando los mismos números», le relató el jubilado.

El pozo ganado por el jubilado de Trelew es el mayor premio en la ciudad de Chubut en los último 30 años.

La elección de los números 04, 10, 14, 17, 25 y 32, que le valieron quedarse con uno de los pozos más grandes otorgados por el Quini 6 en lo que va de 2026, fue en gran parte mérito de la niña de 10 años que fue con él hasta la casa de quiniela a avisar que habían ganado. La agencia también tuvo su parte en la historia.

De acuerdo con el relato, algunos años atrás, la nieta del jubilado estaba aprendiendo a leer y escribir y a reconocer los números, y lo acompañó a la agencia de la avenida Colombia.

“Vinimos a la agencia, mi nieta hizo girar la ruleta y fuimos sacando los números. Desde entonces, siempre estuve jugando la misma combinación, que nunca cambié, y ahora la constancia me premió», expresó el feliz ganador.

“Por razones obvias”, aclaró Civitareale, el nombre y otros datos del ganados fueron resguardados en el anonimato “porque uno nunca sabe”.

Además de Trelew, festejaron en otras tres ciudades

El pozo entregado por la Lotería de Santa Fe en la modalidad Revancha del sorteo del Quini 6 que ganó el afortunado jubilado trelewense fue de algo más de $2.028 millones, y se lo repartieron cuatro apostadores.

La misma combinación ganadora fue jugada también por una persona de Allen, en Río Negro, otra de la localidad correntina de La Cruz y una cuarta de Luján de Cuyo, en Mendoza.

Horas antes de que el jubilado se presentara en la agencia, Civitareale había admitido que no sabía quién era el ganador de Trelew, pero confiaba en que -como luego se confirmó- sería algún cliente habitual.

"No sabemos quién será, tenemos muchos jugadores fijos del barrio y de zona de chacras", había dicho el agenciero.

Por las retenciones de impuestos, el premio neto que cobrará el jubilado será de entre $300 millones y $350 millones. Para la agencia también es una buena noticia, ya que recibirá un 1% del premio, es decir, algo más de 5 millones de pesos, por haber vendido el billete ganador.