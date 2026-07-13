Denunciaron que cuando el avión llegó a Chubut , la cinta transportadora quedó vacía. La explicación de los empleados de la aerolínea generó más enojo.

Un vuelo aterrizó en Trelew sin una sola valija de los pasajeros.

Un vuelo de JetSMART que unió Buenos Aires con Trelew aterrizó este lunes 13 dejulio de 2026 en el aeropuerto Almirante Marcos Zar y dejó a todos los pasajeros sin sus valijas .

Ninguna de las piezas de equipaje despachadas había sido cargada en la aeronave que partió desde el Aeroparque Jorge Newbery , según pudo reconstruirse a partir de los testimonios de los propios viajeros recogidos por ADNSUR.

El episodio, replicado también por otros medios chubutenses, provocó malestar generalizado entre los pasajeros , que reclamaron explicaciones frente a la cinta de equipajes tras varios minutos de espera.

Muchos de ellos tenían compromisos laborales, viajes de conexión o elementos indispensables dentro de las valijas que no pudieron recuperar al llegar a destino.

La explicación que enojó a los pasajeros

Según relataron los propios viajeros, el personal del aeropuerto les pidió en un primer momento paciencia mientras aguardaban la descarga del equipaje.

Con el paso de los minutos, sin embargo, se confirmó que las valijas nunca habían sido cargadas en el avión.

De acuerdo con la explicación brindada por representantes de la aerolínea, el equipaje quedó en Buenos Aires por una cuestión vinculada al peso de la aeronave y al combustible necesario para completar el vuelo.

El vuelo de la low cost JetSmart cubrió la ruta Buenos Aires-Trelew.

Los pasajeros señalaron que no recibieron detalles técnicos ni mayores precisiones sobre los motivos concretos de la decisión.

La compañía informó que las valijas comenzarían a enviarse a partir del miércoles 15 de julio de 2026.

Incluso, dos días después del vuelo, no todos podrían recibirlas. Según les aclararon, la entrega podría realizarse en distintas tandas durante los días siguientes, debido al importante volumen de equipaje pendiente.

Medicamentos, ropa y documentación perdida

La respuesta de la aerolínea generó indignación entre los pasajeros, ya que muchos aseguraron transportar medicamentos, documentación y ropa que necesitaban de forma inmediata.

Algunos, además, alegaron que tuvieron que cancelar otros vuelos o modificar reservas porque todo su equipaje permaneció en Buenos Aires.

Además de la demora, varios cuestionaron la falta de información clara durante las horas posteriores al aterrizaje y reclamaron que la empresa no ofreció soluciones inmediatas para afrontar los inconvenientes generados por la ausencia de las valijas.

La cinta transportadora de equipaje quedó vacía en el aeropuerto de Trelew (foto ilustrativa).

Según contaron, JetSMART sí tomó los datos personales de cada pasajero para organizar la entrega del equipaje una vez que llegue a Trelew.

Sin embargo, el procedimiento no logró contener el descontento de los viajeros, que consideraron insuficientes las explicaciones recibidas y criticaron la demora prevista para recuperar sus pertenencias.

Hasta la tarde de este lunes, la low cost no había difundido ninguna comunicación oficial respecto al incidente denunciado por los pasajeros.

Un vuelo con demanda creciente en Chubut

JetSMART opera la ruta entre Buenos Aires y Trelew desde abril de 2025, cuando la aerolínea de bajo costo chilena sumó esta conexión con varias frecuencias semanales.

Desde entonces, el tramo se convirtió en una alternativa clave para viajeros de negocios, turistas y pasajeros en conexión con otros destinos patagónicos, en un aeropuerto que también es operado por Aerolíneas Argentinas.

La terminal aérea de Trelew es clave, también, para la cercana ciudad de Puerto Madryn, que además tiene una alta afluencia turística, especialmente durante la temporada alta de avistajes de ballenas, durante la primavera, y en los veranos.