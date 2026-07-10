Aterrizaje de emergencia: dos aviones que cruzaban la cordillera detectaron hielo en sus motores

Dos vuelos que viajaban desde Santiago de Chile hacia Brasil desviaron su recorrido y aterrizaron de manera preventiva.

Las dos aeronaves tuvieron que bajar en el aeropuerto de Mendoza.

Las dos aeronaves tuvieron que bajar en el aeropuerto de Mendoza.

Dos aeronaves de la aerolínea chilena SKY Airline realizaron aterrizajes preventivos este viernes por la mañana en el aeropuerto El Plumerillo, en Mendoza, luego de que sus tripulaciones detectaran condiciones de formación de hielo durante el cruce de la Cordillera de los Andes. Ambos vuelos habían partido desde Santiago de Chile con destino a Brasil.

El primero de los casos correspondió al vuelo H2 600, un Airbus A320 que despegó a las 5.45 desde el Aeropuerto de Santiago con destino a San Pablo, donde tenía previsto arribar a las 10.05. Sin embargo, la aeronave desvió su recorrido para aterrizar en Mendoza y someterse a una revisión técnica preventiva.

Según informó el jefe de Operaciones del aeropuerto El Plumerillo, Alejandro Barrionuevo, el comandante del vuelo decidió realizar el aterrizaje preventivo luego de detectar presencia de hielo en uno de los motores durante el cruce de la cordillera.

A esta situación se sumó el vuelo H2 620, que cubría la ruta entre Santiago de Chile y Río de Janeiro y que también debió aterrizar en Mendoza por las mismas condiciones meteorológicas.

Entre ambas aeronaves transportaban cerca de 360 pasajeros y, de acuerdo con las autoridades aeroportuarias, no se registraron personas heridas ni inconvenientes durante los aterrizajes.

Los pasajeros esperan para continuar el viaje

Barrionuevo explicó que las inspecciones fueron solicitadas de manera preventiva por los respectivos comandantes de los vuelos y que los pasajeros permanecen en la terminal aérea mendocina mientras la compañía gestiona la reanudación de los itinerarios.

Por su parte, SKY Airline emitió un comunicado en el que confirmó que ambos vuelos aterrizaron "de manera preventiva" debido a las condiciones meteorológicas adversas registradas durante el cruce de la Cordillera.

"La decisión fue adoptada conforme a nuestros protocolos operacionales, priorizando en todo momento la seguridad de los pasajeros y las tripulaciones, luego de que se registraran condiciones de formación de hielo durante el cruce de la cordillera", indicó la empresa.

Finalmente, la aerolínea señaló que las dos aeronaves aterrizaron sin inconvenientes en Mendoza y que se encuentran gestionando alternativas para que los pasajeros puedan continuar viaje hacia sus destinos en Brasil.

Explotó la ventanilla de un avión y un pasajero fue "succionado"

La tranquilidad habitual de un vuelo comercial se vio interrumpida por un incidente inesperado a bordo de un vuelo. Para sorpresa de todos, repentinamente se rompió una ventanilla y succionó parcialmente a un pasajero al exterior.

El suceso ocurrió pocos minutos después del despegue, generando preocupación entre los viajeros y la tripulación.

El avión de Ryanair había despegado desde Tesalónica (Grecia) con destino a Memmingen (Alemania), y tuvo que regresar de urgencia al aeropuerto griego tras detectarse la rotura de una ventanilla en la zona de pasajeros.

Tras el aterrizaje de emergencia, se difundió un video de la escena.

El desprendimiento de la ventanilla obligó a la tripulación a activar los protocolos de emergencia y solicitar de inmediato el retorno al punto de origen. Según Euro News, el incidente desató escenas de tensión y miedo entre los ocupantes del vuelo.

Tras el impacto que destrozó la ventanilla, la diferencia de presión empujó parcialmente a uno de los pasajeros hacia el exterior, obligando al despliegue inmediato de las mascarillas de oxígeno.

El pánico se apoderó de los viajeros durante esos minutos críticos, mientras la tripulación mantenía la calma y activaba los protocolos de emergencia establecidos para situaciones de despresurización.

Los pilotos, al percatarse de la gravedad del suceso mientras sobrevolaban Macedonia del Norte, no dudaron en regresar a Tesalónica. La profesionalidad del equipo permitió estabilizar la situación a bordo y preparar un aterrizaje seguro.

En tierra, los servicios de emergencia del aeropuerto Macedonia ya estaban movilizados, listos para intervenir ante cualquier complicación adicional.