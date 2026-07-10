Tiene 32 años y no podrá manejar nunca más: por qué le suspendieron la licencia de por vida

Un conductor de 32 años protagonizó un violento episodio durante un control en el peaje de una conocida autopista.

Lo suspendieron de por vida para manejar por robarse un acta y una bodycam.

Un hombre de 32 años fue inhabilitado de por vida para conducir luego de protagonizar un violento episodio durante un control vehicular en la autopista Buenos Aires-La Plata . El conductor circulaba con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vencida , agredió a un agente de tránsito, le arrebató el acta de infracción y una cámara corporal utilizada durante el operativo antes de escapar del lugar.

El hecho ocurrió en el peaje de Hudson , durante un operativo conjunto realizado por el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires y AUBASA , donde los inspectores realizaban controles de documentación y condiciones de circulación de los vehículos.

Durante la inspección, los agentes comprobaron que la camioneta del hombre tenía la VTV vencida. Al revisar la documentación, uno de los inspectores le indicó que la última verificación registrada correspondía al mes de mayo. Luego, otro agente le explicó que, además de labrar el acta correspondiente, debía retenerle la licencia de conducir por tratarse de una infracción considerada grave.

"La licencia queda retenida", le informó el inspector mientras continuaba con el procedimiento administrativo previsto para ese tipo de faltas.

#Berazategui CIRCULABA CON LA VTV VENCIDA POR LA AUTOPISTA BUENOS AIRES-LA PLATA, ATACÓ AL AGENTE Y LE ROBÓ EL ACTA DE INFRACCIÓN Y LA BODYCAM: LE INHABILITARON LA LICENCIA DE POR VIDA



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La respuesta del conductor fue inmediata. Visiblemente alterado, comenzó a discutir con el personal de control y cuestionó el procedimiento. "¿¡Cómo!? No, me la tiene que devolver, amigo. ¡Devolveme la cédula! Voy a llamar a la Policía. Ustedes no pueden hacer eso. ¡Es ilegal lo que hacen!", gritó durante el intercambio con los agentes.

Según la reconstrucción oficial, la situación escaló rápidamente. En medio de la discusión, el hombre forcejeó con uno de los inspectores, le quitó el acta de infracción junto con la bodycam que el agente llevaba colocada y escapó a bordo de su camioneta antes de que pudiera ser demorado.

El hallazgo de la cámara y la severa sanción

Horas más tarde, las autoridades lograron recuperar la cámara corporal gracias al sistema de geolocalización incorporado al dispositivo, lo que permitió localizar el equipo sustraído tras el episodio.

Como consecuencia de lo ocurrido, el Ministerio de Transporte bonaerense presentó una denuncia penal contra el conductor por el robo del acta de infracción y de la cámara utilizada durante el operativo.

Además de la causa judicial, las autoridades resolvieron aplicarle una de las sanciones más severas previstas por la normativa vigente: la inhabilitación permanente para conducir vehículos, por lo que no podrá volver a obtener una licencia de conducir.

Desde el organismo provincial remarcaron que las agresiones contra los agentes encargados de los controles viales constituyen un delito y advirtieron que este tipo de conductas comprometen el normal desarrollo de los operativos de prevención. También señalaron que los procedimientos tienen como objetivo reforzar la seguridad vial y disminuir los riesgos de siniestros en las rutas bonaerenses.