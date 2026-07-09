Figueroa y Gaido encabezaron en Neuquén el acto por el Día de la Independencia

Se dio el tradicional desfile cívico militar, donde una multitud participó de la celebración en el bajo de la ciudad.

El gobernador, junto al intendente de Neuquén, en el palco durante el acto por el de Julio.

Con la presencia del gobernador Rolando Figueroa y el intendente Mariano Gaido , Neuquén celebró este jueves un nuevo aniversario del Día de la Independencia argentina, a través de un acto central y un desfile cívico-militar organizado por el gobierno provincial.

La celebración, que comenzó cerca de las 15, se realizó sobre la avenida Mitre al 200, frente al cenotafio de Malvinas, donde se desarrolló el mencionado desfile, que pasó sobre un palco en donde se ubicaron las autoridades, tanto provinciales como municipales.

Figueroa arribó al acto algunos minutos después de iniciada la ceremonia porque se había hecho presente en el oeste de la ciudad para interiorizarse de la situación acontecida con el incendio que afectó al depósito de la empresa Sakura, ubicado sobre calle Padre Mascardi, casi San Martín.

Una vez que constató que el incendio estaba controlado, a través del trabajo que había realizado el equipo de bomberos y que ninguna persona había sido afectada ni herida, más allá de las pérdidas materiales, el mandatario neuquino se fue hacia el bajo de la ciudad para celebrar el día patrio.

Presencias

La organización estuvo a cargo del Gobierno provincial, con el acompañamiento del Banco Provincia del Neuquén, la Fundación BPN, la municipalidad de Neuquén, el Ejército, el ministerio de Seguridad, la Policía del Neuquén, la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos y centros de Veteranos y Ex Combatientes de la Guerra de Malvinas. La ceremonia pudo seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube de RTN.

Luego del acto, el ministro jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset, destacó que se trata de “una fecha importante para el país y para Neuquén en particular, en estos tiempos donde nuestra provincia tiene un protagonismo especial por todo lo que genera y produce, por todas las expectativas que genera nuestra gente a partir de lo que estamos logrando”.

Festejo

“Fue un día muy lindo de celebración, en una ciudad que está hermosa y con el acompañamiento de la gente y el clima”, dijo el Jefe de Gabinete y añadió: “Muy importante para recordar nuestras raíces y nuestras tradiciones. Es un momento en el cual los argentinos podemos compartir y rememorar nuestros orígenes, de dónde venimos y también pensar hacia dónde vamos”.

Por último, Ousset señaló que “nuestra provincia hoy es el motor del crecimiento de nuestro país. Y como siempre decimos, es importante que los neuquinos estén bien y estamos muy enfocados en eso. Seguramente si a Neuquén le va bien, a nuestro país le va a ir bien”.

Por su parte, la presidenta de la Fundación Banco Provincia del Neuquén, Marlene Velázquez, realizó “un balance sumamente positivo” por el festejo por el nuevo aniversario de la Independencia Nacional.

Destacó la presencia de un gran número de vecinos y vecinas y agradeció “a toda la gente que ha venido, con sus banderas, su espíritu de festejo y de baile”. “Felices de haberlo hecho y de estar acá participando”, indicó.