Festejos por el triunfo de Argentina: seis mayores y dos menores demorados en el Monumento a San Martín

El operativo de seguridad relevó más de 15 mil personas que festejaron en pleno centro. Pese a la convocatoria masiva, no se registraron incidentes de gravedad.

Más de 15 mil personas celebraron el triunfo de Argentina contra Egipto en el Monumento a San Martín.

Más de 15 mil personas celebraron el triunfo de Argentina contra Egipto en el Monumento a San Martín.

La Selección Argentina nos regaló una tarde cargada de emociones, festejos y alegría tras vencer 3-2 a Egipto en un partido inolvidable. El equipo de Lionel Scaloni selló su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 y desató una verdadera fiesta en el centro neuquino, que reunió a más de 15 mil personas en el Monumento a San Martín, el equivalente a tres Estadios Ruca Che.

Con el pitazo final comenzaron a llegar los primeros hinchas al Monumento a San Martín, donde miles de personas se reunieron para celebrar una nueva alegría de la Albiceleste con banderas, camisetas, bombos, trofeos, bocinazos y cánticos que se extendieron por todo el centro capitalino.

Como en cada celebración de la albiceleste, la Policía del Neuquén organizó un operativo de seguridad para garantizar que no haya incidentes durante los festejos que se extendieron aproximadamente por tres horas y media , desde las 15 de la tarde hasta pasadas las 18 horas.

Peleas aisladas y conflictos con personas alcoholizadas

El operativo estuvo a cargo de la Dirección de Seguridad Confluencia y contó por la participación de distintas divisiones entre ellas, Delitos, Antinarcóticos y agentes de la Policía Montada. Además, la celebración fue monitoreada a través de dispositivos tecnológicos como cámaras de videovigilancia y drones.

Una celebración masiva con niños, adolescentes y adultos. María Isabel Sánchez

El comisario coordinador de la División Confluencia, Marcos Mazzone, en declaraciones a LU5, explicó: “Fue una convocatoria masiva, asistieron 15 mil personas, equivalente a tres estadios Ruca Che aproximadamente. Si bien se registraron personas demoradas, después se desarrolló todo en total calma”.

Ocho demorados, seis mayores y dos menores

El comisario explicó que no se registraron peleas ni incidentes de gravedad, las únicas intervenciones policiales fueron en disturbios aislados protagonizados por personas que habían consumido alcohol. En total, fueron demoradas ocho personas, seis mayores de edad y dos menores.

Los neuquinos salieron a celebrar el triunfo de Argentina contra Egipto. María Isabel Sánchez

Sin embargo, el comisario destacó que los festejos se desarrollaron en un clima de tranquilidad y con una importante presencia de familias. Mazzone reconoció que durante este tipo de celebraciones es habitual que algunas personas consuman bebidas alcohólicas, pero debido al contexto del partido, no se registraron incidentes de gravedad.

“Mucha gente había consumido bebidas con alcohol pero al llegar al monumento los cachean y no pudieron llegar con cervezas, botellitas ni petacas. Nosotros vemos el contexto, cada festejo es particular, ayer era día de semana, laboral, cercano al mediodía, entonces vemos todas esas características” indicó Mazzone.

Más de 15 mil personas celebraron el triunfo de Argentina contra Egipto en el Monumento a San Martín. María Isabel Sánchez

¿Cómo será el operativo para el próximo partido de la Selección Nacional?

Respecto al próximo partido de la Selección Argentina, previsto para el sábado 11 a las 22 horas contra Suiza, la Policía ya trabaja en un nuevo operativo de seguridad que contará con un refuerzo debido al contexto nocturno y en un día de fin de semana. Mazzoni anticipó que los cortes de tránsito comenzarán antes del encuentro para ordenar la circulación y prevenir inconvenientes en el centro de la ciudad.

Varias familias participaron de los festejos. María Isabel Sánchez

“El sábado vamos a cortar las calles antes del partido, vamos a prevenir los cortes para que la gente ya vea y se estacione. Será en un contexto diferente porque va a ser el sábado y mucha gente puede salir a festejar, así que esperamos una concurrencia masiva” indicó el comisario.

Por esta razón, el operativo de seguridad que llevó adelante la Policía del Neuquén garantizó una tarde de alegría, festejos y aliento a la Selección Argentina sin incidentes ni peleas que podrían haber apañado toda la celebración colectiva que nos regaló el triunfo de la albiceleste.