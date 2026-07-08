Alucinante: la impactante foto de la Vía Láctea en el cielo nocturno en Copahue

Lo fotógrafa Alejandra Heis volvió a deslumbrar con una imagen que refleja la riqueza natural de la provincia de Neuquén.

Hay fotografías que retratan un paisaje y otras que logran transmitir una emoción. La última imagen de la fotógrafa Alejandra Heis pertenece a esa segunda categoría. Tomada durante una noche de junio, en las afueras de Copahue, la escena reúne algunos de los fenómenos más fascinantes del cielo austral y convierte al destino neuquino en el escenario de una experiencia difícil de olvidar.

La fotografía fue registrada el 15 de junio a las 21:09 , luego de una caminata sobre la nieve junto al guía Cristian, de Copahue Expeditions . Pero antes de presionar el obturador hubo algo aún más importante: detenerse a observar el entorno.

"Primero hay que conocer y vivir el paisaje antes de fotografiarlo", cuenta Heis. Con esa premisa llegaron a las afueras de Copahue en busca del punto exacto donde el arco de la Vía Láctea coincidiera con el horizonte. Después de caminar algunos metros más allá del pueblo, el paisaje les regaló una escena inesperada: el arco galáctico apareció acompañado, en el centro de la composición, por las galaxias conocidas como Nubes de Magallanes .

En el punto medio de la imagen también se distingue la silueta del guía contemplando el firmamento. No se trata de un detalle casual. La figura representa el asombro compartido por quienes esa noche descubrieron la extraordinaria calidad del cielo de Copahue, considerado uno de los mejores escenarios naturales de la provincia para la observación astronómica.

La impresionante foto de las "ice balls"

La jornada ya había dejado momentos memorables. Horas después, la fotógrafa registró las llamativas "ice balls" o esferas de hielo formadas en la Laguna Melliza Superior. Sin embargo, al revisar el material capturado descubrió que otro fenómeno natural también había quedado registrado: el air glow, una tenue luminiscencia de la atmósfera que tiñe el cielo con diferentes tonalidades y que rara vez puede apreciarse con tanta claridad en una misma fotografía.

"Copahue me brindó una de las experiencias más gratificantes como fotógrafa. No solo por la caminata en la nieve, que fue muy divertida, sino por poder presenciar y registrar fenómenos que comúnmente son prácticamente imposibles de plasmar juntos en una imagen", resume Heis sobre aquella noche.

La fotógrafa que captura los paisajes más icónicos de la provincia

No es la primera vez que Alejandra Heis inmortaliza algunos de los paisajes más emblemáticos de Neuquén. Sus registros del Salto del Agrio y de la Laguna Melliza Superior ya habían despertado admiración por la forma en que logra combinar el patrimonio natural de la provincia con la inmensidad del cielo patagónico.

Esta nueva fotografía vuelve a demostrar que el norte neuquino no solo deslumbra durante el día. Cuando cae la noche, el silencio de la montaña, la nieve y uno de los cielos más limpios del planeta se combinan para ofrecer un espectáculo único, capaz de invitar a cualquiera a detenerse, mirar hacia arriba y recordar que la naturaleza todavía conserva la capacidad de sorprender.