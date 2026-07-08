Tragedia en Andacollo: quién era el joven que murió tras caer con su auto por un barranco

La víctima fatal falleció producto de las graves lesiones al salir despedido del vehículo. El joven de 20 años era oriundo de la localidad del norte neuquino.

El conductor salió despedido del vehículo y falleció producto de las graves heridas.

La tragedia enlutó a toda la comunidad del Norte Neuquino , tras conocerse la noticia del fallecimiento de un joven, que murió tras perder el control del vehículo y caer por un barranco de 50 metros de altura. La víctima fatal era un hombre de 20 años , oriundo de Andacollo y muy querido por los vecinos de localidad.

El siniestro ocurrió a las 3.00 de la madrugada, en la Ruta Provincial 43 a unos 3 kilómetros del ingreso a la ciudad, en un auto donde viajaban cuatro jóvenes, todos oriundos de Andacollo. La víctima fatal conducía el rodado cuando perdió el control del vehículo, cayó por el barranco y durante los tumbos, salió despedido del auto. Los agentes encontraron al joven sin signos vitales a 12 metros del rodado.

De los ocupantes del automóvil, el acompañante sufrió lesiones leves y un fuerte golpe en el tórax, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital de Andacollo y posteriormente será derivado al Hospital Gregorio Martínez de Chos Malal para realizar estudios de mayor complejidad y descartar heridas internas. Los otros dos ocupantes, que viajaban en el asiento trasero, resultaron ilesos.

Según las primeras informaciones, la Municipalidad de Andacollo confirmó la identidad de la víctima fatal, se trata de Lautaro Morales, un joven de 20 años que falleció en el siniestro fatal.

La Municipalidad de Andacollo confirmó la identidad de la víctima fatal.

“Desde la Municipalidad de Andacollo, informamos sobre el lamentable fallecimiento de nuestro joven vecino, Lautaro Morales. En este momento de inmenso dolor, hacemos llegar nuestro más sentido pésame a sus padres, familiares, amigos y seres queridos” indicó el comunicado.

Los dolorosos mensajes de despedida del joven

“Acompañamos a su familia en este difícil proceso, elevando una oración por el eterno descanso de su alma y rogando por la fortaleza necesaria para que puedan afrontar tan irreparable pérdida. Su recuerdo permanecerá siempre en el corazón de quienes lo conocimos” informó la Municipalidad de Andacollo.

Las redes sociales se inundaron de dolorosos mensajes de despedida del joven y acompañamiento a su familia en este momento de profundo dolor. La comunidad de Andacollo eligió la red social facebook para darle el último adiós a Lautaro Morales.

El conductor salió despedido del vehículo y falleció producto de las graves heridas.

“Te acompaño en estos momentos, fuerza para su familia, abrazo”, “Mis condolencias a la familia, que Dios consuele sus corazones, descansa en paz Lauti!”, “Triste noticia, mis condolencias a toda su familia, que Dios le de fortaleza. Descansa en paz, Lauti” fueron algunos de los mensajes dedicados a la familia Morales.

La comunidad de Andacollo despidió con dolor al joven de 20 años con sentidos mensajes en las redes sociales como “Mi más sentido pésame a la familia Zúñiga-Morales, un fuerte abrazo, QEPD Lautaro”, “Gran abrazo a la familia. Paz y resignación en tan triste momento”, “Nuestras condolencias a la familia, que Dios les conceda la paz” y “Muy triste noticia, fuerza a la familia Morales que Dios renueve sus vidas mi más sentido pésame, un abrazo con el alma”.