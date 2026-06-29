Investigan la muerte de un bebé de un año en la casa de su abuelo: cómo ocurrió la tragedia

El fatal episodio ocurrió durante una visita familiar. La Justicia ordenó pericias, testimonios y una autopsia.

La tragedia ocurrió en una vivienda durante un encuentro familiar.

Gran conmoción causó la muerte de un bebé de un año y cuatro meses, quien fue protagonista de un trágico hecho cuando se encontraba de visita en la casa de su abuelo paterno. La policía confirmó cómo ocurrió el fatal episodio.

El pequeño fue trasladado de urgencia hasta un hospital de la ciudad, donde el personal médico intentó reanimarlo durante varios minutos. Sin embargo, las maniobras no lograron revertir el cuadro y los profesionales confirmaron su fallecimiento.

Tras la tragedia, la Fiscalía ordenó una serie de medidas periciales y la realización de la autopsia para reconstruir la secuencia de los hechos y establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

El fatal hecho ocurrió en Santiago del Estero durante una reunión familiar, y es investigado por la Justicia para determinar con precisión cómo sucedió el accidente.

Cómo ocurrió el accidente en la vivienda familiar

El hecho se registró durante el fin de semana en una casa ubicada en el barrio Campo Rosso, en la ciudad de Añatuya.

De acuerdo con la investigación, una mujer de 27 años fue a visitar a su padre junto a su hijo pequeño para compartir la jornada en familia. En un momento de la tarde, el niño salió solo hacia el patio de la vivienda mientras los adultos permanecían dentro del inmueble.

policia La Justicia de Santiago del Estero ordenó pericias, la autopsia del menor y la toma de testimonios para esclarecer las circunstancias del accidente.

Pocos minutos después, la madre advirtió que el pequeño ya no estaba a la vista y comenzó una búsqueda desesperada por distintos sectores de la propiedad. Al recorrer el patio junto a su padre, ambos llegaron hasta un pozo ciego y descubrieron que el niño había caído en su interior.

La dramática escena motivó una reacción inmediata de la familia, que rescató al menor y decidió trasladarlo de urgencia en un vehículo particular hasta el hospital más cercano.

Los intentos por salvarle la vida y la investigación judicial

Al ingresar al centro de salud, el personal sanitario realizó maniobras de reanimación pero no fue posible revertir la situación. Finalmente, los profesionales confirmaron el fallecimiento del pequeño.

Luego de recibir la notificación del hecho, efectivos de la Comisaría 4° de la Mujer y la Familia comenzaron las actuaciones correspondientes bajo las directivas de la fiscal Florencia Garzón, quien quedó al frente de la investigación.

Entre las primeras medidas ordenadas figuran la toma de declaraciones a familiares presentes durante el episodio y el relevamiento completo del lugar donde ocurrió el accidente.

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También se dispuso la intervención de especialistas de la División Criminalística, encargados de efectuar pericias sobre la vivienda y documentar todas las evidencias disponibles.

Qué medidas ordenó la Justicia tras la tragedia

Además de las pericias realizadas en la vivienda, la Fiscalía ordenó la intervención del Cuerpo Médico Forense para efectuar la autopsia, que permitirá establecer oficialmente la causa de la muerte y aportar información relevante para el expediente judicial.

Una vez concluidas todas las diligencias periciales, los restos del niño serán entregados a sus familiares para su despedida.

La investigación continúa abierta y busca reconstruir cada uno de los movimientos previos al accidente, además de verificar las condiciones del pozo ciego donde ocurrió la caída.