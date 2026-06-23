Marcados por la tragedia: el accidente fatal que ya había golpeado a las hermanas que murieron en La Pampa

Cuatro mujeres fallecieron y la comunidad de La Pampa está conmocionada. Se conoció que la familia ya había sufrido otro accidente fatal.

El vehículo atravesó la cinta asfáltica, sobrepasó el guardarraíl y terminó sumergido en una profunda depresión inundada de la laguna del Bajo Giuliani.

Un brutal accidente conmueve a la provincia de La Pampa, tras conocerse que cuatro hermanas murieron ahogadas y atrapadas en el interior de una camioneta, y sola la conductora logró sobrevivir. Ante el impacto de este hecho, se conoció que las mujeres fallecidas ya contaban con un fatal antecedente donde habían perdido a cinco integrantes de la familia.

El fatal accidente ocurrió alrededor de las 19 horas del lunes, en la intersección de la Ruta Provincial N°14 y la Ruta Nacional N°35. Allí una camioneta despistó, terminó cayendo en una laguna, y cuatro mujeres murieron.

Fuentes policiales informaron que una camioneta Ford EcoSport que circulaba por la traza provincial continuó su marcha de largo al llegar al cruce de las rutas. El vehículo atravesó la cinta asfáltica, sobrepasó el guardarraíl de contención y terminó sumergido en una profunda depresión inundada de la laguna del Bajo Giuliani.

Este martes por la mañana se conoció que las cuarto mujeres fallecidas viajaban a visitar a otra de sus hermanas que estaba internada en el hospital René Favaloro, de la ciudad de Santa Rosa, el mismo donde ahora se encuentra internada la única sobreviviente que logró escapar de la camioneta y pedir ayuda.

Quiénes eran las cuatro hermanas que fallecieron en el brutal accidente

Con el paso de las horas, medios locales confirmaron las identidades de las mujeres que murieron atrapadas: Cristina Sosa, Esmeralda Raquel Sosa, Olga Sosa y Estela Sosa.

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La conductora y sobreviviente de la tragedia se llama Dominga Fortunata Sosa.

"Dos personas muy importantes para nuestro hospital"

Al conocerse el fatal descenlace, comenzaron a verse en redes sociales posteos para despedir a algunas de las integrantes de la familia. María Elsa Barrionuevo, directora del Hospital Jorge Ahuad, escribió: "Como parte de esta comunidad, me cuesta encontrar palabras ante una tragedia de estas características, una tragedia que enluta a todo un pueblo".

Asimismo, remarcó que en lo personal "significa despedir a dos personas muy importantes para nuestro hospital, a dos compañeras muy queridas".

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La profesional recordó con especial afecto a Cristina, quien transitaba sus primeros meses luego de dejar la actividad formal. "No hacía ni un año que te habías jubilado". "Nunca querías dejar el lugar que tanto amabas. Y nosotros tampoco queríamos que te fueras. Te queríamos tanto", expresó conmovida.

En el turno de despedirse de Raquel, la directora destacó su bondad, su calidez y el valor de sus gestos cotidianos en el día a día del hospital. "Raque… ¿podía existir alguien más bueno que vos? Dios mío, cuánto te quería. Cuánto significaban para mí tus abrazos, porque además de ser reparadores, estaban llenos de vos, de tu amor, de tu calidez", escribió.

Las hermanas que murieron en La Pampa habían sufrido otro accidente fatal

Medios locales confirmaron que la familia Sosa vive un verdadero drama, ya que su historia es desgarradora, ya que se pudo constatar que ya habían sufrido un fatal accidente.

Según precisaron, hace apenas un año y medio, la misma familia pampeana sufrió otra brutal pérdida bajo circunstancias similares, cuando cinco de sus integrantes perdieron la vida en un violento choque sobre la Ruta Nacional N° 151.

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