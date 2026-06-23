Brutal accidente en La Pampa: murieron cuatro hermanas atrapadas en una camioneta

Hay gran conmoción por el trágico hecho, que califican como uno de los siniestros viales más graves de los últimos años . Hay una sola sobreviviente.

La conductora de la EcoSport fue la única que logró escapar por sus propios medios, en medio del shock y las bajas temperaturas.

Un trágico accidente se registró en las últimas horas y causó gran conmoción en la provincia de La Pampa . Las autoridades afirman que es uno de los siniestros viales más graves de los últimos años .

El fatal accidente ocurrió alrededor de las 19 horas del lunes, en la intersección de la Ruta Provincial N°14 y la Ruta Nacional N°35. Allí una camioneta despistó, terminó cayendo en una laguna, y cuatro mujeres murieron.

Fuentes policiales informaron que una camioneta Ford EcoSport que circulaba por la traza provincial continuó su marcha de largo al llegar al cruce de las rutas. El vehículo atravesó la cinta asfáltica, sobrepasó el guardarraíl de contención y terminó sumergido en una profunda depresión inundada de la laguna del Bajo Giuliani.

Tragedia en la ruta: cuatro hermanas fallecidas y una única sobreviviente

La única sobreviviente es la conductora, quien se encuentra internada. Y medios locales confirmaron que las cuatro víctimas fatales eran hermanas, oriundas de la localidad de 25 de Mayo.

la pampa accidente fatal

La Agencia de Investigaciones Científicas (AIC) aún intenta determinar cómo ocurrió el accidente, pero detallaron que se llevó a cabo un rescate complejo en medio de la oscuridad.

La conductora de la EcoSport fue la única que logró escapar por sus propios medios, en medio del shock y las bajas temperaturas que se registran en esta época. De inmediato fue trasladada de urgencia por el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) hacia el Hospital Favaloro.

Personal de Bomberos Voluntarios de Toay y Santa Rosa, buzos tácticos, efectivos de la Policía de La Pampa y agentes de Tránsito trabajaron durante varias horas para extraer los cuerpos atrapados en el habitáculo sumergido.

Debido a la nula iluminación en ese sector específico, la cerrada oscuridad de la noche y el intenso frío, el operativo de rescate requirió de un esfuerzo extremo que aún no finalizó.

Cómo ocurrió el fatal accidente

Fuentes cercanas a la investigación informaron a medios locales, que fue la única sobreviviente quien alertó a los rescatistas que en el vehículo viajaban otras cuatro personas. De inmediato se desplegó un intenso operativo de búsqueda y rescate que permitió localizar los cuerpos de las cuatro hermanas fallecidas.

tragedia la pampa

De acuerdo a lo que se conoció con el paso de las horas, las primeras hipótesis indican que la conductora no habría advertido el final de la ruta o no logró detener el vehículo a tiempo.

El sector donde ocurrió el hecho carece de iluminación y es considerado por muchos conductores como un punto de riesgo, especialmente para quienes no conocen la zona.

Otro accidente en el mismo lugar

También hace unos días, precisamente el 4 de junio, otro siniestro tuvo lugar en la zona de la laguna del Bajo Giuliani.

Allí, según recordaron medios locales, una camioneta Volkswagen Amarok también siguió de largo en ese lugar y también cayó al agua. En ese caso, el conductor, oriundo de la ciudad neuquina de Plottier, alcanzó a salir del habitáculo y salvó su vida.

En lo que va del 2026, se registraron 24 víctimas fatales en las calles y rutas pampeanas.