El hombre era oriundo de una localidad rionegrina donde también se registró otro choque fatal. La División Tránsito quedó a cargo de la investigación.

Quién es la víctima fatal del triple choque en pleno corazón de Vaca Muerta sobre Ruta 7

Las alarmas se encendieron nuevamente respecto a la seguridad vial en la Ruta 7 a partir del triple choque a la altura de Tratayén, en pleno corazón de Vaca Muerta . En el accidente ocurrido en la madrugada del domingo, el conductor de una camioneta petrolera murió.

Como consecuencia del violento siniestro, el conductor de 40 años , perdió la vida en el lugar del hecho en una de las rutas más transitadas del mapa hidrocarburífero.

De acuerdo al informe preliminar de autopsia que recibió la fiscal del caso Eugenia Titanti del Cuerpo Médico Forense, la víctima murió como consecuencia de múltiples traumatismos .

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Accidente fatal en Vaca Muerta: operativo y corte de tránsito

Según las primeras informaciones difundidas por el portal Chañar Digital, el choque inicial se produjo entre un camión y la camioneta perteneciente a una empresa de servicios petroleros.

Tras el impacto, el camión quedó atravesado sobre la calzada, situación que derivó en una segunda colisión cuando una unidad de transporte de pasajeros, tipo minibús de la empresa Artemis impactó de lleno contra el vehículo varado.

La víctima falleció en el lugar a la altura de Tratayén, mientras el conductor del camión fue trasladado al Hospital de Añelo. Por su parte, los dos ocupantes de la unidad de pasajeros debieron ser derivados al Hospital de San Patricio del Chañar con diversas lesiones.

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De acuerdo a la información recabada por LM Neuquén, se trata de Francisco Andrés Purrán, oriundo de San Isidro, localidad rionegrina de Campo Grande, donde justamente también ocurrió otro choque fatal el mismo día que involucró a una trafic de servicios petroleros.

En el lugar intervino personal de la División Tránsito de la Policía de Neuquén, que tomó a su cargo las pericias técnicas para determinar las causas del accidente. También participaron efectivos policiales, personal de salud de Añelo y San Patricio del Chañar, y dotaciones de Bomberos Voluntarios de la zona.

Por las tareas periciales que demandó el procedimiento, el tránsito sobre la Ruta 7 estuvo cortado por varias horas, generando importantes demoras en una arteria de circulación constante durante las 24 horas.

Cómo continúa la investigación sobre el choque

La investigación del accidente de este domingo quedó en manos de la División Tránsito, que deberá establecer qué factores (velocidad, estado de los vehículos, condiciones de la calzada) desencadenaron la tragedia.

El subcomisario, Marcos Carrupan, Jefe de la División Tránsito de la Policía de Añelo, indicó este lunes que todavía intentan esclarecer que fue lo que pasó entre los tres vehículos, un minibús, un camión y una camioneta de servicios petroleros en un caso donde tomó intervención la Fiscalía de Homicidios.

"En primera instancia tenemos a uno de los protagonistas, por motivos que se desconocen (minibús) invadió el carril contrario, circulaba desde Añelo a San Patricio del Chañar, al ocurrir esto colisiona con el rodado mayor (camión) provocó que este también invadiera el carril contrario y chocó al vehículo de menor porte (camioneta) donde resultó fallecido el conductor", informó en diálogo con R7.

Accidente Tratayen Fatal accidente en Tratayén. (Foto Chañar Digital)

Una provincia con una zona crítica por muertes de petroleros

Tratayén es una de las áreas de explotación de Vaca Muerta. Este paraje concentra un altísimo volumen de circulación de vehículos pesados (camiones cisterna, acoplados con equipamiento, maquinaria de gran porte) que conviven de manera permanente con camionetas de empresas, transportes de personal y vehículos particulares.

El ritmo de la actividad petrolera impone un movimiento ininterrumpido sobre la ruta, sin distinción de horarios ni días.

La Ruta 7 presenta en ese tramo características que la vuelven especialmente peligrosa, con curvas y tramos con visibilidad reducida; con la densidad del tráfico pesado, generan condiciones de riesgo permanente. No es la primera vez que esa zona es escenario de accidentes graves.

choque tratayen (1)

A lo largo de los años, la calzada en los alrededores de Tratayén ha registrado múltiples siniestros, varios de ellos con víctimas fatales, sin que las obras de mejoramiento vial hayan logrado acompañar el crecimiento exponencial del tránsito derivado de la expansión de Vaca Muerta.