Una máquina rompió el caño principal de gas sobre Ruta 7 y despliegan un operativo de emergencia

El incidente ocurrió este martes por la mañana a la altura de calle 3 en Centenario. Personal de Defensa Civil y Camuzzi continúan trabajando en la zona.

Un importante operativo de emergencia se desplegó este martes en Centenario , luego de que una máquina que realizaba tareas de limpieza rompiera el caño principal de gas de 102 milímetros que abastece a la ciudad.

El incidente ocurrió esta mañana sobre la Ruta 7 , a la altura de calle rural 3 , y obligó a la intervención de Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y personal de Camuzzi, quienes se mantienen en el lugar tratando de resolver la situación.

De acuerdo con lo informado por el jefe de Bomberos Voluntarios de Centenario, Patricio Álvarez , la rotura se produjo mientras una empresa privada retiraba un eucaliptus en un sector donde la cañería pasa por la línea municipal.

"La intervención va a demandar varias horas porque los operarios están evaluando cómo realizar la reparación sin cortar el servicio en su totalidad", explicó este mediodía el jefe del cuerpo activo.

Gentileza: Centenario Digital.

Evacuaron una empresa y restringieron la circulación

Como medida preventiva, una empresa ubicada en las inmediaciones fue evacuada mientras se desarrollan los trabajos para contener la fuga de gas.

Además, el tránsito quedó parcialmente afectado sobre la colectora de Ruta 7 y calle 3, donde trabajaron los equipos de emergencia.

Álvarez explicó que la complejidad de la reparación está dada por las características de la cañería dañada.

"Es una cañería metálica y es difícil hacer un bypass. Hay que colocar una abrazadera o algún elemento que reduzca la salida de gas. No es para alarmar, pero se están tomando todos los recaudos. La cañería tiene una rotura y hay que limpiar y acompañar al operario", señaló en diálogo con FM Red Social 97.9.

El operativo continuaba durante la noche

Pasadas las 19, el operativo continuaba en el lugar. Desde Defensa Civil de Centenario informaron que ya quedó habilitado el ingreso y egreso al sector de chacras por calle 3, aunque solicitaron circular con extrema precaución sobre la colectora de la Ruta 7 y calle 3, donde seguían trabajando equipos de Defensa Civil y Camuzzi para controlar la fuga y avanzar con la reparación del ducto.

Además, el organismo pidió a vecinos y conductores respetar la señalización instalada en el sector para garantizar la seguridad de todos y evitar inconvenientes.

Desde la Municipalidad confirmaron que los trabajos continuarán hasta este miercóles, estimando terminar la reparación durante la tarde.

Evacuaron un colegio de Centenario por un fuerte olor a gas

Un fuerte olor a gas en la Escuela N° 13 de Centenario obligó el jueves 2 de julio a evacuar preventivamente el edificio y suspender las clases del turno tarde. El episodio ocurrió alrededor de las 13:15, cuando los auxiliares de servicio alertaron a las autoridades sobre un intenso olor proveniente del sector de la cocina.

De inmediato, la vicedirectora activó el protocolo de emergencia y ordenó la salida de alumnos y docentes hacia el patio del establecimiento, ubicado sobre calle Ecuador. En paralelo, efectivos de la Comisaría 52 realizaron un corte preventivo del tránsito, mientras que personal de Bomberos Voluntarios arribó para inspeccionar el edificio.

El operativo estuvo encabezado por el jefe del cuartel, Patricio Álvarez, quien explicó que, al llegar al lugar, el edificio ya había sido ventilado y la comunidad educativa se encontraba fuera de las instalaciones.

"Recibimos un llamado por una posible fuga de gas en la escuela. Cuando llegamos, el protocolo ya había sido activado y se había evacuado preventivamente el establecimiento", indicó a LM Neuquén.