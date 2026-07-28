Un terremoto de 7,1 golpeó a Japón: edificios derrumbados y decenas de heridos

El sismo dejó al menos 50 hospitalizados y un centro comercial colapsó, por lo que tratan de rescatar personas. Las imágenes.

El terremoto tuvo epicentro en el lecho marino a unos 10 kilómetros de profundidad frente a la costa de Kumamoto.

Este martes por la mañana se registró un terremoto de magnitud 7,1 en Japón , y las autoridades lanzaron una alerta de tsunami, pero luego de varias horas fue levantada la advertencia.

El sismo afectó a Kumamoto , en la isla de Kyushu, al suroeste de Japón, dejando al menos 50 personas hospitalizadas y un centro comercial parcialmente derrumbado, además de otros destrozos, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

El sismo ocurrió a las 16:27 hora local (07:27 GMT) y alcanzó el nivel 7 en la escala sísmica japonesa Shindo, el máximo valor posible en ese sistema de medición, según la Agencia Meteorológica japonesa.

El terremoto tuvo epicentro en el lecho marino a unos 10 kilómetros de profundidad frente a la costa de Kumamoto.

Dejó sin electricidad a unos 40.000 hogares, obligó a suspender los servicios ferroviarios en la isla de Kyushu y llevó a las autoridades a emitir una alerta de tsunami y advertencias por posibles réplicas rápidamente, aunque ya fue descartada.

En este contexto, el Gobierno japonés emitió alertas sísmicas de emergencia para las prefecturas de Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita y Miyazaki, todas ubicadas en la isla de Kyushu.

Incluso, la JMA instó a la población a prepararse para la posibilidad de terremotos con una intensidad máxima de alrededor de 7 en los próximos dos o tres días.

Varias personas quedaron atrapadas en un shopping tras el terremoto

Uno de los episodios más graves fue el colapso parcial del centro comercial Aeon Mall, en la ciudad de Kashima. "El segundo piso del centro comercial se derrumbó, dejando a muchas personas atrapadas en su interior", informó el Departamento de Bomberos en un comunicado.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, reconoció que había reportes de varias lesiones y daños en carreteras, puentes y edificios, así como apagones e incendios.

Las imágenes del centro comercial mostraban humo blanco saliendo del edificio, mientras la gente corría hacia el aparcamiento. Gran parte del exterior del lugar quedó destrozado, dejando al descubierto las vigas de acero que hay debajo.

Aeon Mall es una popular cadena nacional que cuenta con unos 160 centros repartidos por todo Japón. Alberga grandes almacenes, boutiques, farmacias y zonas de restauración.

La agencia de noticias Kyodo informó que un hospital en la ciudad de Yatsushiro recibió a unas 50 personas con lesiones por el terremoto.

Asimismo se reportó que un tren se descarriló y cayó de lado en la estación de Yatsushiro, mientras que varios muros de piedra resultaron dañados en el castillo de Kumamoto.

Servicios suspendidos y una población en alerta

"Instamos a los residentes de las zonas donde el temblor ha sido especialmente intenso a que presten mucha atención a la información sobre evacuaciones difundida por las autoridades locales a través de la radio, la televisión e Internet, y a que actúen con calma", declaró el secretario jefe del Gabinete, Minoru Kihara.

Unos 45.060 hogares e instalaciones están sin electricidad en la prefectura de Kumamoto, según el operador Kyushu Electric Power.

"Cuando se produjo el terremoto, los temblores eran tan fuertes que no podía mantenerme en pie", declaró en televisión, media hora después del sismo, un empleado de la cadena pública NHK en la prefectura de Kumamoto.

Los trenes bala Shinkansen y los trenes locales en Kyushu se suspendieron para hacer controles de seguridad, mientras que la pista del Aeropuerto Aso Kumamoto fue cerrada sin "perspectivas de reanudar las operaciones", según un aviso en el sitio web del aeropuerto.

La cadena NHK mostró varios edificios en llamas o derrumbados, grandes grietas a lo largo de las carreteras —incluida una autopista elevada— y un tren de mercancías descarrilado. Se ordenó a más de 150.000 personas que se dirigieran a centros de evacuación.